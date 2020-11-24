Экс-депутат Заксобрания и бывший руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Субботин получил официальный статус главы района.

Сегодня, 24 ноября, депутаты Болотнинского и Мошковского районов избрали глав администраций.

На пост руководителя Болотнинского района прошел все этапы конкурсного отбора и заручился большинством голосов на сессии экс-председатель райсовета Олег Королев. В последнее время он исполнял обязанности главы района. С этого поста в августе в досрочную отставку ушел Виктор Франк.

Главой Мошковского района официально сегодня стал бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области, единоросс Сергей Субботин. Еще в январе этого года он был представлен аппарату как будущий руководитель районной администрации.

Сергей Субботин – бывший руководитель новосибирского исполкома ЕР и региональной приемной председателя партии, экс-депутат областного Заксобрания. В 2018 он претендовал на пост главы Новосибирского района. Позже был первым замом руководителя районной администрации, затем некоторое время поработал в правительстве Новосибирской области.

Сергей Евстифеев, который возглавлял Мошковский район с 2011 года, официально ушел в отставку в марте. В прошлом году в его доме и в здании Мошковского психоневрологического интерната, которым руководит супруга Евстифеева, прошли обыски.

Также на прошлой неделе Краснозерский район возглавила Оксана Семенова. Она исполняла обязанности руководителя с мая, когда Александр Баев досрочно покинул пост и перешел на должность начальника управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области.

«Континент Сибирь» сообщал, что до конца этого года должны пройти конкурсы по отбору руководителей Барабинского, Кыштовского районов, а также Бердска.

Прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

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