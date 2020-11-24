Сергей Меняйло предложил создать «ковидные» центры в поликлиниках Иркутской области

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло предложил правительству Иркутской области рассмотреть возможность создания специальных центров для лечения и консультации больных с коронавирусом на базе поликлиник. По словам полпреда, это позволит разделить потоки амбулаторных пациентов с заболеванием и без него.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области 24 ноября, Сергей Меняйло находится в регионе с рабочим визитом.

«Весной большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. Фактически они становятся ковидными. На врачей первичного звена легла большая нагрузка – поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках ковидных центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями», — отметил Сергей Меняйло на совещании оперативного штаба во вторник.

Полпред также предложил привлечь врачей старше 65 лет к работе по дистанционному консультированию – его оказывают на единой информационной линии «122», которая заработает в регионе к концу недели. Вопросы пациентов будет автоматически распределять по специалистам «голосовой помощник».

Сергей Меняйло порекомендовал разделить потоки поступающих вопросов по трём направлениям: тестирование на коронавирус, закрытие больничных листов и лечение амбулаторных пациентов. Для эффективной работы линии полпред посоветовал привлечь специалистов профильных министерств региона.

По словам Меняйло, в Иркутской области сложилась «не самая плохая ситуация с заболеваемостью ковидом». Полпред отметил, что в регионе выстроена система профилактики и лечения, а тестирование находится на высоком уровне. При этом он подчеркнул, что местным властям необходимо усилить работу с жалобами и обращениями граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

«Важно в кратчайшие сроки рассматривать обращения, а также принимать необходимые управленческие решения», — отметил Сергей Меняйло.

Кроме того, полпред предложил рассмотреть возможность снижения торговой наценки на жизненно важные препараты в аптечных сетях региона.

Напомним, накануне глава минздрава Хакасии ушёл в отставку из-за критики полпреда. За несколько дней до этого Сергей Меняйло побывал в регионе с рабочим визитом и негативно оценил работу министерства.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.