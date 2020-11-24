Имущественный комплекс новосибирского «Сибсельмаша» купила московская компания

Стали известны результаты конкурса по продаже имущественного комплекса крупнейшего в Новосибирской области машиностроительного предприятия «Сибсельмаш».

О завершении торгов сообщил на странице «Сибсельмаша» в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве арбитражный управляющий Сергей Галандин. Победителем торгов было признано московское ООО «Банкротфорум», специализирующееся на операциях с недвижимостью и представлявшее интересы также московского ООО «Меркас». Управляющий уведомил о «преимущественном праве победителя на заключение договора купли-продажи имущества должника».

По данным ЕГРЮЛ, компания «Меркас» занимается строительством, ее возглавляет Максим Кибишев, ранее выступавший исполняющим обязанности конкурсного управляющего в ходе банкротства «Юргинского машзавода».

Согласно сообщению Сергея Галандина, комплекс переходит покупателю по предложенной им цене в размере 505 млн рублей. Последние изменения в процедуру торгов вносились 5 ноября, после чего стартовая цена составила, в соответствии с положенным по процедуре снижением, чуть более 499 млн рублей.

Напомним, продажа имущественного комплекса «Сибсельмаша» единым лотом на закрытых торгах стартовала в ноябре прошлого года. В лот вошли объекты недвижимости – производственные, административные и бытовые здания, трансформаторные подстанции, железнодорожные пути, котельные, инженерные коммуникации, длинный перечень движимого имущества – детали, приборы, мебель и так далее, транспорт, а также дебиторская задолженность предприятия.

Стартовая цена тогда составляла 1,8 млрд рублей – на конкурс в итоге никто не заявился. Согласно конкурсной документации, победитель торгов должен обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса должника, а также выполнять договоры «Сибсельмаша», связанные с выполнением работ по гособоронзаказу и обеспечением федеральных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ.

НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В соответствии с указом президента РФ, НПО было включено в перечень стратегических предприятий страны. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство.

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