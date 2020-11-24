Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в крупном мошенничестве с недвижимостью

Следователи ГУ МВД по Красноярскому краю предъявили обвинение в мошенничестве трём жителям региона, которые незаконно оформили в собственность недвижимость в центре Красноярска. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, одна из фигурантов – племянница бизнесмена Анатолия Быкова, арестованного по подозрению в организации убийств.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, вместе с двумя знакомыми женщина незаконно оформила право собственности на нежилое помещение в Центральном районе Красноярска в период с июля по октябрь 2014 года. Стоимость этого помещения – 39,9 млн руб. В 2015 году по решению районного суда оно возвращено муниципалитету, однако предъявить обвинение фигурантам тогда так и не удалось.

По данным источника информационного агентства, племянница Быкова оформила в собственность пристройку к зданию в микрорайоне Солнечный площадью более полутора тысяч квадратных метров, где располагался магазин.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.4 ст. 159 УК РФ). По ней предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, бизнесмен и экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков был арестован по подозрению в организации убийства в мае. В октябре его отпустили под домашний арест, однако вскоре Быкова вновь взяли под стражу по подозрению в аналогичном преступлении, а позже ему предъявили обвинение.

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