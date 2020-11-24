5 миллионов рублей на модернизацию по нацпроекту «Культура» получила библиотека имени Куйбышева в Ленинском районе Новосибирска. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел 20 ноября выездное совещание на территории библиотеки и обсудил со специалистами проведенную в рамках проекта работу.

Чипы для книг, рамка против краж на входе и яркий, современный дизайн помещений — такой в скором времени встретит новосибирцев библиотека имени Куйбышева на улице Колхидской в Новосибирске. Летом этого года учреждение стало победителем национального конкурса по переоснащению муниципальных библиотек и выиграло федеральный грант на сумму 5 млн рублей. 20 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в библиотеке и ознакомился с результатами ее модернизации.

«Время не стоит на месте. Сегодня внедряются новые технологии в библиотеках, которые всегда были достаточно консервативны в плане изменений. Но на модернизацию нужны средства. Поэтому очень важно, что библиотека им. Куйбышева сумела первой в городе добиться права поучаствовать в национальном проекте и выиграла грант. За счет этих денег и средств, которые в рамках софинансирования предоставил городской бюджет, провели ремонт помещений библиотеки и установили технические новинки, которые во многом облегчат труд библиотекарей», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В обновленном по современным стандартам модельных библиотек учреждении уже появилась стойка для электронного оформления книг. С ее помощью посетители смогут самостоятельно выписать себе книгу, не прибегая к помощи библиотекаря, тем более что работникам библиотек будет теперь проще следить за сохранностью фонда. На выходе из библиотеки за счет средств гранта установили рамку, которая призвана противодействовать кражам. Она просигнализирует о несанкционированном выносе книг — случайном или намеренном. Для этого на все издания нанесут специальные электронные чипы.

Кроме того, на федеральные средства уже закуплена новая мебель, которую вскоре завезут в библиотеку. Запланировано и обновление книжного фонда. До конца этого года его численность увеличится на 6% и составит более 16 тысяч экземпляров.

Также для всех посетителей библиотеки будут доступны зона коворкинга и бесплатный Wi-Fi. Оборудуют в учреждении и пространство для незрячих читателей.

Изюминкой обновленной библиотеки станет единая информационная система «Олимпия». С ее помощью новосибирцы смогут найти информацию обо всех спортивных учреждениях города и области, узнать все о прославленных спортсменах и почитать статьи о спорте и ЗОЖ.

Акцент на спортивную тему в библиотеке не случаен и обусловлен сложившейся спортивной инфраструктурой Ленинского района. В непосредственной близости от библиотеки им. Куйбышева находится спорткомплекс «Заря». При этом библиотека сохранит свою универсальность. Здесь по-прежнему будет доступ читателей к фонду по всем отраслям знаний и художественной литературе.

Как рассказали сами сотрудники и руководители библиотеки, победа в федеральном конкурсе стала для них не просто долгожданным событием, но и приятной неожиданностью.

«Библиотека долгое время нуждалась в ремонте. Основной капремонт нам сделали за муниципальные средства в 2018 году. А участие в нацпроекте дало шикарную возможность изменить дизайн, обновить фонд, приобрести высокотехнологичное оборудование — чтобы все было достойно и современно», — рассказала директор централизованной библиотечной системы Ленинского района Новосибирска Светлана Амельченко.

По словам руководителя, заявку на грант учреждение подало в апреле этого года. Рассчитывали на участие в 2021 году, но удалось войти в дополнительный конкурс уже в текущем году.

«Подумали: надо рискнуть! Одно дело, когда заявку пишем мы сами, но другое — когда есть поддержка мэрии города. Подали большой пакет документов на конкурс «Создание модельных библиотек» совместно с департаментом культуры. И выиграли!» — делится радостью Светлана Амельченко.

Есть в библиотеке повод и для другой радости. Уже не первый год здесь отмечают позитивную тенденцию роста числа читателей. Связывают это как со строительством нового микрорайона «Чистая слобода», так и с выросшим интересом к книгам среди населения.

В этой связи все большую актуальность приобретает внедрение в городе Единого читательского билета. На этом в ходе выездного совещания сделал особый акцент мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Действие Единого читательского билета в Новосибирске планируется распространить на все не только муниципальные, но и государственные библиотеки, подчеркнул мэр. Такой документ избавит новосибирцев от лишних хлопот, связанных с записью в библиотеки, и позволит легко пользоваться их услугами вне зависимости от района проживания.

Также во время выездного совещания Анатолий Локоть поблагодарил сотрудников библиотеки им. Куйбышева за их труд, пожелав и далее прививать любовь к книге подрастающему поколению.

«Книга учит мыслить, развивает воображение. Нужно с детского сада развивать у детей трепетное отношение к напечатанному тексту. И тех людей, которые этим занимаются, работников библиотек, я называю подвижниками. Потому что только люди, любящие книги и читателей, могут заниматься библиотечным делом», — заметил мэр.

На сегодня в библиотеке им. Куйбышева продолжается работа по организации пространства. Но уже 10 декабря обновленная библиотека откроет двери для всех своих читателей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.