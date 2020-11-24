Ещё шесть человек умерли с коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 24 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 21 606 случаев заболевания коронавирусом, в том числе среди детей – 1 385 случаев. В течение суток наличие инфекции подтвердилось у 175 жителей региона.

В оперативном штабе также сообщили: с выздоровлением в Новосибирской области выписали 17 447 пациентов. За последние сутки к ним добавилось ещё 118 человек.

От осложнений коронавирусной инфекции в течение суток умерло шестеро жителей региона – мужчины 68 лет и 91 года, две 60-детние женщины, а также женщины 59 и 76 лет. Всего в Новосибирской области от заболевания скончалось 704 человека.

В Алтайском крае 228 новых случаев заражения, всего там заболело 24 774 человека. За сутки из «ковидных» госпиталей региона выписали 198 человек, а всего – 21 340. 24 ноября из-за инфекции скончалось пятеро жителей края, всего же с начала пандемии в регионе умерло 1035 пациентов с коронавирусом.

В Кузбассе зарегистрирован 171 новый случай заражения, общая заболеваемость коронавирусом здесь составляет 19 901 случай. За последние сутки в регионе выздоровело 174 человека. Всего из медучреждений Кемеровской области выписано 16 214 пациентов, у которых был COVID-19. От осложнений инфекции в регионе умерло четыре человека, а всего с начала пандемии – 353.

Напомним, в Роспотребнадзоре назвали сибирские регионы с самой высокой суточной заболеваемостью коронавирусом по итогам прошлой недели.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.