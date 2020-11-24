Выставка посвящена архитектуре советского модернизма. Показ проекта организован Гёте-Институтом в Новосибирске в рамках Года Германии в России.

Общественные здания и жилые массивы, пионерлагеря и дома художников, дворцы бракосочетания и гостиницы история и наследие советской архитектуры и градостроительства формировали облик городов бывшего СССР.

С 24 ноября 2020 по 24 января 2021 года в Центре культуры ЦК19 на Свердлова можно увидеть выставочный проект международной группы кураторов и исследователей «Город завтрашнего дня», посвященный истории и наследию архитектуры советского модернизма. Эта выставка о советском городе, задуманном как модель нового общества, о советской архитектуре, представленной утопическими проектами и реализованными постройками, начиная с архитектуры авангарда 1920-х годов до последних лет существования СССР.

«Город завтрашнего дня» исследует вновь ставшие сегодня актуальными альтернативные идеи общественного устройства, выраженные в новаторских проектах советской архитектуры, а также ее глубокую взаимосвязь с универсальными социально ориентированными принципами интернационального модернистского движения ХХ века — немецкого Баухауса —Высшей школы строительства и художественного конструирования.

Проект уже был показан в Ереване, Минске и Москве (в Государственной Третьяковской Галерее), а после Новосибирска отправится в Тбилиси. В каждом городе и каждом месте проведения, сохраняя основное архивное ядро и специально разработанные экспозиционные модули, проект фокусируется на локальных контекстах и формируется в коллаборации с местными экспертами.

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