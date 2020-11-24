Врезавшийся на автомобиле в дом сын вице-мэра Барнаула уволился после аварии

Сын первого заместителя мэра Барнаула Анатолия Воронкова Филипп уволился с должности заместителя начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города, где курировал правовые вопросы. За несколько дней до этого он стал участником резонансного ДТП.

Как сообщает информационное агентство «Банфакс» со ссылкой на мэрию Барнаула, Филипп Воронков подал заявление об увольнении по собственному желанию в понедельник, 23 ноября.

По информации источников агентства в правоохранительных органах, сын вице-мэра находился за рулём автомобиля Kia Sportage, который потерял управление на перекрёстке в Барнауле 19 ноября. Машина на высокой скорости съехала с дороги и врезалась в одноэтажный частный дом, повредив газовую трубу. По словам очевидцев, водитель находился в нетрезвом состоянии, однако от медицинского освидетельствования отказался.

Как сообщили информагентству в ГИБДД, на момент аварии Филипп Воронков был лишён водительских прав.

Отмечается, что ещё 20 ноября Воронков-младший официально находился на больничном.

Напомним, в октябре в Бурятии завершили расследование по делу о смертельном ДТП с участием экс-главы местной ЕР.

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