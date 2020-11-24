Руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев напомнил гражданам о том, что срок уплаты имущественных налогов подходит к концу и ведомство уже рассылает последние налоговые уведомления. Всего таких уведомлений было сформировано за этот год 1,34 миллиона и больше трети из них – в электронном виде.

«Сегодня все муниципалитеты формируют бюджеты на ближайшую трехлетку: 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. От того, насколько полно будут уплачены налоги, в том числе, имущественные, зависит, насколько полно города и районы смогут выполнять свои социальные обязательства, планы по развитию», – напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания 23 ноября.

За 2020 год, по данным новосибирского УФНС, жителям области было исчислено почти 3,935 млрд рублей по всем налоговым статьям. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Большую часть по-прежнему составляет транспортный налог, на который пришлось 2,331 млрд рублей или 59% от общей суммы. Это на 1% больше, чем в прошлом году. И с этого года в данную статью были внесены некоторые изменения. В частности, Алексей Легостаев подтвердил факт повышения налога для владельцев отдельных марок автомобилей, на который уже обратили внимание юристы. Теперь список моделей, на которые действуют льготы, стал короче. В то же время порядок предоставления льгот по транспортному налогу становится беззаявительным – ФНС сама получает нужные данные.

1,072 млрд рублей составили начисления налога на имущество физических лиц (плюс 13% к 2019 году). Еще 532 млн рублей пришлось на земельный налог, прибавивший за год 8%. По этим статьям, отметил глава УФНС, впервые применены льготы для граждан предпенсионного возраста – в частности, по земельному налогу база для них была уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку.

Общий объем поступлений от физических лиц на 18 ноября составляет 2,048 млрд, что на 168 млн или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Легостаев также уточнил, что его ведомство не рассылает уведомления через портал «Госуслуги»: все идет через личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru

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