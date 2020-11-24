Генеральный директор СибФНКЦ Виктор Воробьёв умер от коронавируса в Москве

На 54-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции скончался генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Воробьёв. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Ивана Деева 24 ноября.

По словам Деева, Виктор Воробьёв скончался в Москве.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, в начале ноября Воробьёв был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в московскую клинику. Заболевание перешло в тяжёлую форму.

Виктор Воробьёв возглавил СибФНКЦ ФМБА в 2014 году. До этого с 2010 года он находился на посту главного врача клинической больницы учреждения №81. В 2016 году был избран депутатом Законодательной думы Томской области шестого созыва.

Напомним, накануне от последствий коронавирусной инфекции ушёл из жизни бывший глава Хакасии Виктор Зимин.

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