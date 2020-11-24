Сибирские регионы с самой высокой суточной заболеваемостью коронавирусом назвали в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала российские регионы, которые продемонстрировали самые высокие показатели суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. В их число вошли Республика Алтай, Тува и Хакасия.

Эпидемиологическую ситуацию в российских регионах Анна Попова прокомментировала на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник.

«Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях», – отметила глава Роспотребнадзора на заседании 23 ноября.

При этом, как отметила Попова, Республика Алтай вошла в число регионов с самым высоким показателем распространённости и распространения дальнейших инфекционных процессов. К таким регионам глава ведомства также отнесла Еврейскую автономную область, Волгоградскую область, Санкт-Петербург, Смоленскую область, Пермский край, Республику Крым и Ненецкий автономный округ.

«Здесь надо обратить особое внимание на принятие всех мер», — подчеркнула Анна Попова.

Напомним, накануне глава минздрава Хакасии ушёл в отставку после критики полпреда – на прошлой неделе Сергей Меняйло отчитал представителей министерства во время визита в республику. Он отметил, что заслуга в стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе принадлежит федеральным ведомствам.

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