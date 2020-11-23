Глава минздрава Хакасии ушёл в отставку после критики полпреда

Юлия Моисеева
 
Виктор Шевченко
Виктор Шевченко

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал заявление об увольнении по собственному желанию, которое получил от министра здравоохранения республики Виктора Шевченко. Как сообщили в правительстве региона 23 ноября, такое решение связано с критикой полпреда СФО Сергея Меняйло в адрес регионального минздрава.

Как отмечают в пресс-службе правительства республики, заявление главы минздрава об отставке глава региона подписал в понедельник.

«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

Отмечается, что исполняющим обязанности главы минздрава назначен заместитель министра Александр Стреленко.

Напомним, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло раскритиковал работу минздрава Хакасии, подводя итоги визита в республику в среду, 18 ноября. Он отметил, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе – заслуга не местных властей, а федеральных ведомств.

«Всё, что сделано за эти дни федеральным центром, главврачами — это организаторская работа, которую должны были выполнить руководители органов исполнительной власти, то есть министерство здравоохранения», — сказал Сергей Меняйло на встрече с журналистами.

На должность главы минздрава Хакасии Виктор Шевченко был назначен 1 сентября. С 2014 по 2016 год он занимал должность замгубернатора Новосибирской области, до этого с 2010 года был первым заместителем главы Красноярска. Кроме того, Шевченко работал советником губернатора Красноярского края.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  