Глава минздрава Хакасии ушёл в отставку после критики полпреда

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал заявление об увольнении по собственному желанию, которое получил от министра здравоохранения республики Виктора Шевченко. Как сообщили в правительстве региона 23 ноября, такое решение связано с критикой полпреда СФО Сергея Меняйло в адрес регионального минздрава.

Как отмечают в пресс-службе правительства республики, заявление главы минздрава об отставке глава региона подписал в понедельник.

«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

Отмечается, что исполняющим обязанности главы минздрава назначен заместитель министра Александр Стреленко.

Напомним, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло раскритиковал работу минздрава Хакасии, подводя итоги визита в республику в среду, 18 ноября. Он отметил, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе – заслуга не местных властей, а федеральных ведомств.

«Всё, что сделано за эти дни федеральным центром, главврачами — это организаторская работа, которую должны были выполнить руководители органов исполнительной власти, то есть министерство здравоохранения», — сказал Сергей Меняйло на встрече с журналистами.

На должность главы минздрава Хакасии Виктор Шевченко был назначен 1 сентября. С 2014 по 2016 год он занимал должность замгубернатора Новосибирской области, до этого с 2010 года был первым заместителем главы Красноярска. Кроме того, Шевченко работал советником губернатора Красноярского края.

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