Сразу несколько крупных партий лекарств от коронавируса пообещали до конца недели власти Красноярского края

Три крупных партии препаратов для лечения коронавирусной инфекции поступят в Красноярский край до 29 ноября. Об этом на оперативном совещании в понедельник заявил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

Как отметил Подкорытов, в середине недели в регион поступит 12 тыс. упаковок «Фавипиравира» и 19 тыс. упаковок «Гриппферона». Кроме того, на склад уже отгружены 1800 упаковок «Преднизолона».

Зампредседателя правительства отметил, что часть федеральных средств законтрактована, поэтому уже известны наименования и количества препаратов от того или иного производителя.

В правительстве Красноярского края также отмечают, что за счёт разворачивания новых коек в регионе удалось снизить показатель занятости коечного фонда. Сейчас он составляет 76%.

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, столько же пациентов выздоровели. Всего в регионе с начала пандемии заболел 33 891 человек, 26 225 пациентов выписаны с выздоровлением. 955 жителей края умерли, за сутки же в регионе скончалось 17 человек.

Напомним, к 20 ноября в Новосибирскую область поступили лекарственные препараты для бесплатной выдачи амбулаторным больным.

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