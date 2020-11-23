Минэкономразвития Иркутской области ищет подрядчика для строительства электросетей на горнолыжном курорте «Ворот Байкала»

Министерство экономического развития Иркутской области объявило тендер на строительство внутриплощадочных электрических сетей на участке «Гора Соболиная» туристской особой экономической зоны «Ворота Байкала». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из материалов закупок, начальная цена контракта – 363,712 млн руб.

Заявку на участие в торгах можно подать до 30 ноября, когда и пройдёт электронный аукцион. Сами работы должны быть выполнены до 25 декабря 2021 года.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа существует с 2007 года. Задача зоны – предоставлять в аренду земельные участки для строительства туристических объектов со сниженным налогом на прибыль, однако проект до сих пор не реализован.

В 2010 году схему финансирования проекта внезапно пересмотрели в пользу федерального бюджета, который с того момента должен был отчислять средства в доле 80%. 20% на реализацию проекта предлагалось направлять областному центру.

Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» задуман как базовый участок ОЭЗ площадью 838,8 га. Он расположен в Слюдянском районе Иркутской области.

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