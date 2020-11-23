Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер от коронавирусной инфекции

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер утром 23 ноября, сообщил в соцсетях глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев. Экс-руководителю региона было 58 лет.

«В возрасте 58 лет в 05:00 умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин», — говорится в сообщении Абреса Челтыгмашева в Instagram.

Как отметил глава района, Зимин скончался от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Виктор Зимин находился на должности главы Республики Хакасия с 2009 по 2018 год. Руководитель региона прославился своими одиозными высказываниями – он неоднократно сравнивал Хакасию с Новосибирской областью не в пользу последней.

В 2017 году региональное отделение КПРФ инициировало референдум об отставке Зимина из-за высокой коррумпированности назначаемых им чиновников и провала по ряду показателей, однако он покинул должность, отказавшись от участия во втором туре выборов главы региона в 2018 году.

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