Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки

Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых при условии, что застройщик и недвижимость аккредитованы Сбербанком.

«Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в Сбербанке, – говорит вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов».

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.