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Оперативный штаб: ещё 172 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области
12:58
Источник сообщил о задержании директора новосибирского ООО «ГУМ»
12:18
Уволенные чиновники «природного» министерства в Алтайском крае отделались штрафом и условным сроком за превышение полномочий
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Губернатор Новосибирской области назначил ответственного за цифровую трансформацию
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Константин Хальзов: за неделю в Новосибирской области не зафиксировано ни одного случая заражения гриппом
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Источник: В Новосибирске задержаны бывшие руководители прокуратуры
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Новосибирские рынки объединятся в профессиональное сообщество
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Мэрия Новосибирска упразднила должности советников
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Работе в условиях пандемии будут учить на новосибирской «Фабрике процессов»
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Новосибирские власти планируют повысить тариф на проезд в метро
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В «Галерее-Новосибирск» открылся новый грузинский ресторан
15:08
Лидерам «Общины Виссариона» продлили арест в Новосибирске
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Культурный обозреватель
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