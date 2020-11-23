Губернатор Новосибирской области назначил ответственного за цифровую трансформацию

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов назначен на должность «ответственного за цифровую трансформацию» в регионе. Соответствующее распоряжение появилось на сайте областного правительства.

Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области на днях.

«Определить первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф. ответственным за цифровую трансформацию в правительстве Новосибирской области», — говорится в тексте распоряжения.

Как уточняется в документе, в сферу ответственности Юрия Петухова войдёт обеспечение перевода в электронный формат «массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг». Вице-губернатор будет координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска упразднила должности советников.

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