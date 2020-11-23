Губернатор Новосибирской области назначил ответственного за цифровую трансформацию

Юлия Моисеева
 
Юрий Петухов
Юрий Петухов

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов назначен на должность «ответственного за цифровую трансформацию» в регионе. Соответствующее распоряжение появилось на сайте областного правительства.

Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области на днях.

«Определить первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф. ответственным за цифровую трансформацию в правительстве Новосибирской области», — говорится в тексте распоряжения.

Как уточняется в документе, в сферу ответственности Юрия Петухова войдёт обеспечение перевода в электронный формат «массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг». Вице-губернатор будет координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска упразднила должности советников.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  