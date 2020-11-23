Более двух тысяч молодых людей трудоустроили на предприятия ЯНАО с начала года

В 2020 году по государственной программе ЯНАО «Содействие занятости населения на 2014 – 2024 годы» трудоустроено 2 273 человека в возрасте от 14 до 29 лет, при этом работодателям предоставляется компенсация части расходов на выплату заработной платы молодым специалистам. Это отметили на обсуждении мероприятий по профориентации молодёжи в Совете Законодателей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа 20 ноября.

Как отметил на обсуждении спикер парламента ЯНАО Сергей Ямкин, на Ямале создаются все условия, чтобы востребованные молодые специалисты приезжали трудоустраиваться в округ. С 2020 года для них установлена восьмидесятипроцентная надбавка к зарплате независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера.

«В формировании системы профориентации в регионе мы задействовали различные социальные институты, поддержали законодательно участников, разработали систему форм и методов воздействия с учетом возрастного критерия объектов влияния. Уверен, это обеспечит достижение необходимого результата», – подчеркнул Сергей Ямкин.

На обсуждении также отметили: молодые специалисты проходят на предприятиях производственную практику с последующим трудоустройством. В этом году в компании «Газпром добыча Надым» создано 47 рабочих мест для стажировок выпускников образовательных организаций.

Кроме того, в регионе действуют различные проекты по профориентации школьников и учащихся колледжей. Более 50% участников мероприятий по профориентации – молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Только «Неделя профориентации «Я – будущее» ежегодно собирает около пяти тыс. человек.

Помимо этого, уже несколько лет в регионе активно развивается волонтерское движение «Волонтёр – ПРОФориентир». Выбирать профессию молодым жителям Ямала также помогают различные интернет-проекты. Также развивается профильное обучение старшеклассников, а при участии предприятий ТЭК создаются специализированные классы.

Ранее сообщалось о том, что на Ямале сформирован новый состав молодёжного парламента.

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