Работе в условиях пандемии будут учить на новосибирской «Фабрике процессов»

На базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в пятницу открылась учебная площадка «Фабрика процессов», на которой бизнес будет тренироваться в производстве продукта или услуги, в условиях, для которых характерны потери и ограничения, например, пандемии.
Учебная площадка «Фабрика процессов» создана министерством труда и соцразвития Новосибирской области вместе со специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР. Как сообщили в пресс-службе минсоцразвития, ежегодно в центре планируется обучать не менее 300 работников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Учебный центр площадью 150 кв. м оснащен специализированным оборудованием, позволяющим имитировать реальные производственные процессы.
Площадка также имеет учебный класс и переговорную комнату. Для работы с участниками проекта подготовлены три тренера, которые прошли обучение в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда. Группы формируются по 13-16 человек. Продолжительность занятия — 8 часов. Каждому слушателю по завершении курса вручат сертификат о прохождении обучения.
Как пояснили в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, в основе обучения на «Фабрике процессов» лежит подход, основанный на имитации процесса производства продукта или услуги, для которого характерны различного рода потери и ограничения. Процесс обучения дает возможность в реальном производственном процессе получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.
«У нас есть предприятия, которые вошли в этот проект («Производительность труда и поддержка занятости» — «КС»), и за полгода показали рост производительности на 71%. На фабрике на примере рабочих мест будет проводиться обучение по оптимизации процессов и трудозатрат, начиная от организации рабочего места и заканчивая более сложными вещами. Проект хороший, но надо было его запускать чуть раньше, поскольку многие компании оценили необходимость оптимизации производства именно в пандемию», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) был создан на базе АИР для реализации федерального проекта по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях летом 2018 года.