Новосибирские власти планируют повысить тариф на проезд в метро

Проект постановления правительства Новосибирской области об увеличении тарифа на проезд в метро обсуждается на сайте «Электронная демократия». Решение о том, поднять ли стоимость поездок в подземке на рубль, предполагается принять после 25 ноября.

Согласно проекту постановления, с 15 декабря планируется поднять стоимость проезда в новосибирском метрополитене с 25 до 26 рублей. Обсуждение документа стартовало накануне.

«Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку», — говорится в проекте постановления.

На портале «Электронная демократия» можно проголосовать за это решение. На момент публикации новостной заметки на сайте оставили один голос.

Обсуждение проекта завершится 25 ноября, после этого документ будет направлен губернатору Новосибирской области Андрею Травникову для утверждения.

Ранее сообщалось о том, что группа «ВИС» объяснила восстановлением справедливости резкий рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области.

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