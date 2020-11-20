Лидерам «Общины Виссариона» продлили арест в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, арестованных по подозрению в применении насилия и причинении тяжкого вреда здоровью в сентябре. Об этом сообщили в суде 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска, арест фигурантов, задержанных в конце сентября, продлён ещё на месяц — они будут находиться под стражей до 15 января.

Как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на telegram-канал защиты обвиняемых, заседание прошло без участия фигурантов – они находятся на психиатрической экспертизе в московском Институте имени Сербского.

Отмечается также, что заседание по рассмотрению вопроса о продлении ареста должно было состояться накануне, однако следствие не предоставило документального подтверждения нахождения обвиняемых в медучреждении.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Напомним, арестованных в сентябре лидеров организации «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») отправили на психиатрическую экспертизу в Москве – следствие отказалось проверять обвиняемых в Новосибирске. Фигурантам инкриминируют психологическое насилие и причинение тяжкого вредя здоровью.

Ранее суд постановил, что обвиняемые будут находиться под стражей до 22 ноября. Это решение осталось без изменения после попытки его обжаловать.

Религиозное объединение, созданное в 1990-х годах в Красноярском крае, по неофициальным данным насчитывает порядка 10 тысяч последователей. Значительная их часть проживает Курагинском районе края, где и прошли обыски по делу о причинении вреда жителям.

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