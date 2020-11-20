Минпромторг: Новосибирские фитнес-клубы устранили нарушения

По итогам прошедшей накануне проверки соблюдения мер безопасности в новосибирских фитнес-клубах в региональном минпромторге отметили, что большинство выявленных ранее нарушений устранены.

В минувший четверг представители министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проверили, как фитнес-центры соблюдают санитарные требования безопасности в условиях повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По итогам проверки представители минпромторга отметили, что большинство нарушений, ранее выявленных в работе фитнес-клубов, устранены.

Заведения приобрели переносные рециркуляторы, усилили уборку поверхностей, увеличили расстояние между действующими тренажерами для соблюдения социальной дистанции. «Мы хотим, чтобы бизнес понимал, что это новая реальность, с которой мы живем. Потребители должны видеть, что в организациях безопасно, чтобы возвращаться вновь. При этом нужно понимать, что дальнейшая работа бизнеса зависит в том числе от соблюдения клиентами мер безопасности», — отметил глава министерства Андрей Гончаров.

Напомним, ранее руководство Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) обратилось к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, заявив о «намеренном компрометировании» отрасли в Новосибирской области. В качестве примера в отраслевом союзе привели участившиеся проверки заведений надзорными органами и последующие за ними негативные материалы в СМИ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.