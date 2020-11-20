Суточная заболеваемость коронавирусом вновь растёт в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 20 ноября, за сутки в Новосибирской области выявлено 186 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время, днём ранее этот показатель в регионе составил 176 случаев.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 20 898 случаев заболевания, в том числе 1 341 – среди детей. С выздоровлением выписали 17 013 жителей региона, за сутки – 177.

От осложнённой формы коронавируса за последние сутки в Новосибирской области умерло пять человек – мужчины 39 и 77 лет, а также женщины 49, 59 и 65 лет. Всего из-за заболевания в регионе скончалось 682 человека.

Между тем, в ряде соседних регионов наблюдается более стабильная ситуация с распространением инфекции. В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заболевания, а днём ранее – 178. В Алтайском крае 233 новых случая, накануне там заболело 234 человека.

Напомним, с 20 ноября амбулаторным пациентам с коронавирусом в Новосибирской области приносят на дом лекарственные препараты. Как накануне сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов, на эти цели в регион поступило 3,5 тысячи упаковок «Фавипиравира».

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