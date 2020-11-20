После скандального увольнения министра в омский минздрав пришли силовики

Сотрудники силовых структур проводят проверку в министерстве здравоохранения Омской области и подведомственном ему учреждении – дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области, занимающейся закупками медоборудования.

Ранее telegram-канал «ОмскЦентрСилы» сообщил о предположительном задержании руководителя казенного учреждения, дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктора Бабикова. В министерстве здравоохранения Омской области частично подтвердили эту информацию. «Сотрудниками силовых структур проводится проверка в дирекции здравоохранения и министерстве здравоохранения, в рамках которой берутся объяснения с должностных лиц и поверочные действия, задержания не подтверждаются», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Связана ли проверка с работой Виктора Бабикова, в министерстве не уточнили.

Напомним, 5 ноября омский губернатор Александр Бурков отправил в отставку главу регионального минздрава Ирину Солдатову. Причиной стали резонансные инциденты, связанные с качеством медпомощи и ассортиментом аптек в период пандемии. Незадолго до этой отставки поздно вечером к зданию омского минздрава подъехали машины скорой помощи, в которых находились пациенты в тяжелом состоянии. Чтобы привлечь внимание чиновников, работники скорой помощи включили сигнализации машин. Вышедшим сотрудникам минздрава врачи пояснили, что не могут передать пациентов в больницы, поскольку те отказываются их принимать. Позднее Александр Бурков назвал произошедшее инцидентом «за гранью человеческого понимания».

Виктор Бабиков возглавил дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области по приглашению Ирины Солдатовой. Дирекция специализируется на медицинских закупках. Проанализировав закупки после назначения менеджера, омские СМИ предположили, что тендеры могут быть связаны с медицинскими компаниями, к которым ранее имел отношение Виктор Бабиков.

На сложную обстановку с медицинской помощью в Омской области указала накануне, на прошедшем совещании президента РФ с членами правительства в Кремле, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в 10 регионах сложилась тяжелая ситуация с коечным фондом. Из сибирских регионов в это число вошли Иркутская и Омская области. «Скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но, кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, им еще и помогать», — сказал президент Владимир Путин.

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