Мэрия Новосибирска подала иск о сносе здания, в котором расположены рестораны Park Cafe и «Перчини»

Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием обязать собственника снести здание в Первомайском сквере, где работают два известных в городе ресторана. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил общественник Евгений Митрофанов, приложив скан письма за подписью начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского.

«Континент Сибирь» рассказывал, что здание по адресу Красный проспект, 25/1 возведено с нарушениями и мэрия Новосибирска планирует его снести, как самовольную постройку. «На территории городских парков и скверов категорически невозможно строительство каких-то капитальных сооружений», – рассказал тогда «Континенту Сибирь» Евгений Митрофанов. Общественник обратился с жалобой в прокуратуру, которая переадресовала запрос мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

В результате, как сообщает в письме общественнику Георгий Жигульский, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска направил исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области об обязании ООО «Антрацит», которому здание принадлежит на праве собственности, «снести своими силами или за свой счет самовольную постройку, а именно нежилое здание с кадастровым номером 54:35:101350:6, а также о запрете управлению реестра по Новосибирской области производить государственную регистрацию перехода права собственности на нежилое здание до фактического исполнения вступившего в законную силу решения суда».

«Континент Сибирь» узнал у директора Park Café Дианы Мартышкиной, подыскивает ли ресторан новое место в случае, если суд обяжет ООО «Антрацит» снести здание. «Мы подождем решения суда. На текущий момент поиском нового помещения еще не занимались», – ответила руководитель заведения.

Напомним, что ресторан Park Café открылся в Новосибирске в 2013 году. Это заведение практически сразу стало одним из топовых мест для встреч и переговоров, деловых обедов и модных светских вечеров. Здесь можно встретить депутатов, сенаторов, высоких московских и региональных чиновников, крупных бизнесменов и политиков. По мнению собеседников «Континента Сибирь», почти семь лет заведение держит марку и с точки зрения концептуальной кухни, и с точки зрения стандартов обслуживания. Большую роль играет и удачное расположение заведения – центр города, станция метро, рядом мэрия, офисы федеральных служб и ведомств, финансовых организаций и собственная парковка.

На втором этаже здания, а также на летней веранде на крыше располагается более демократичный сетевой ресторан «Перчини», который пользуется популярностью у молодежи города. Как и в случае с Park Café, заведение было основано ресторанной группой «РМ-Консалтинг».

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