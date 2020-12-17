Уважаемые читатели!

«Континент Сибирь» представляет вашему вниманию серию материалов, посвященных итогам 2020 года

По традиции мы выделяем «Компанию года» и «Персону года» в различных отраслях экономики — от строительства до телекоммуникаций.  

Среди критериев выбора, на которые мы опираемся — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, эффективная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д.

Ключевым критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании.

Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «Континента Сибирь» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Мы представляем вашему вниманию эти материалы и желаем вам новых побед и новых горизонтов в 2021 году!

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