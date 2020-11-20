Уголовное дело бывшего депутата омского парламента рассмотрят в московском суде

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств, организованном преступной группировкой под руководством экс-депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Документ рассмотрят в Московском городском суде.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывший депутат и его соратники обвиняются в хищении почти двух миллиардов рублей у потребителей газа в Омской области.

По версии следствия, в 2011 году Сергей Калинин, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», создал преступное сообщество для совершения махинаций. В него вошли член совета директоров компании Константин Марченко, её генеральный директор Александр Буцин и финансовый директор организации Ольга Шеблова, а также руководители подконтрольных им компаний «Омскгазстрой» и «Омскгазсеть».

Участники объединения продали три участка газопроводов «Омскгоргаза» компании «Омскгазстрой», которая передало их в аренду ООО «Омскгазсеть».

«В 2011 году указанные лица совместно подготовили и направили в региональную энергетическую комиссию Омской области и ФСТ России заявления от имени ООО «Омскгазсеть» на установление тарифов на транспортировку газа. При этом с целью завышения тарифа включили в него заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Чтобы обеспечить повышение тарифов, Сергей Калинин посодействовал назначению Константина Марченко на должность председателя региональной энергетической комиссии 29 июня 2012 года. В свою очередь, Марченко подписал заключения об обоснованности увеличения стоимости газа. После этого участники преступного сообщества заключили договоры о транспортировке ресурса.

«В результате этого с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года были похищены денежные средства потребителей на сумму 1 млрд 903 млн рублей», — сообщили в генпрокуратуре.

Для рассмотрения по существу дело направлено в Московский городской суд. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

Напомним, в 2019 году Сергей Калинин был отстранён от полномочий депутата по решению Заксобрания Омской области. Как выяснила прокуратура, у парламентария имелись счета в иностранных банках, которые были открыты в 2012-2013 годах. Причиной отстранения Калинина от депутатской деятельности также послужило уголовное дело о хищении средств, заведённое в 2018 году.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.