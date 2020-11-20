«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере связи

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«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере связи

«Континент Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за телеком-оператора, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2020?
  • Новотелеком (100%)
  • Ростелеком (0%)
  • Милеком (0%)
  • Авантел (0%)
  • Yota (0%)
  • Манго Телеком (0%)
  • Tele2 (0%)
  • Билайн (0%)
  • Е-Лайт Телеком (Goodline) (0%)
  • ЭР-Телеком (0%)
  • Сибирские сети (0%)
  • МегаКом (0%)
  • МегаФон (0%)
  • ТТК (0%)
  • МТС (0%)
  • Orange Business Services (0%)
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