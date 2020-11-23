Смогут ли выделенные полосы для общественного транспорта решить проблему с заторами в Новосибирске?

Без комфортного пассажирского транспорта нет будущего у транспортного комплекса крупнейшего мегаполиса Сибири. Без этого элемента не решить задачу построения современной транспортной системы города, не развязать множество сложных узлов. C этих позиций «Континент Сибирь» рассмотрел предложения главного документа транспортного планирования областного центра, выявив ряд интересных решений, которые предстоит воплотить в ближайшей перспективе на улицах Новосибирска.

Напомним, что составители утвержденной в 2020 году «Комплексной схемы организации дорожного движения Новосибирска до 2034 года» (далее «Схема»), специалисты АО «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург) рассмотрели текущее состояние транспортного комплекса крупнейшего областного центра Сибири и предложили большой спектр мероприятий для улучшения условий мобильности городского населения. Эти мероприятия отличаются объемами капитальных вложений, масштабами и сроками. «Континент Сибирь» вместе с экспертами внимательно проанализировал этот документ. Одним из эффективных и быстрореализуемых направлений для качественного улучшения ситуации могла бы стать система выделенных полос для движения наземного общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками.

Что говорит теория

«Уйти от решения транспортных проблем крупного мегаполиса решительно не удавалось ни одной администрации. Все дело в том, что в городах, где на 1000 жителей приходится более 400–500 автомобилей, транспортная проблема не решается в принципе без всестороннего развития городского общественного пассажирского транспорта», — отмечал федеральным СМИ руководитель общественного совета при Минтрансе РФ Михаил Блинкин.

Новосибирск в проектный период подойдет к такому уровню автомобилизации. Согласно расчетам составителей «Схемы», к 2034 году численность населения областного центра составит 1 млн 817 тыс. жителей, а уровень автомобилизации населения увеличится до 383 автомобилей на 1000 жителей. Соответственно, городской администрации при любых обстоятельствах придется решать задачу создания комфортного общественного транспорта.

Попросту говоря, места всем автомобилям на дорогах города не хватит. Этот вывод справедлив для Новосибирска с его недостаточно развитой улично-дорожной сетью и неупорядоченными парковками. «Континент Сибирь» обращался к этой проблеме в одной из прошлых публикаций.

Поэтому классическими рецептурами решения транспортной проблемы мегаполиса выступает развитие городского пассажирского общественного транспорта: сооружение новых линий и станций метрополитена, обновление парка пассажирских транспортных средств и создание выделенных полос и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

В феврале 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании, посвященном работе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета, поставил задачу обновления подвижного состава пассажирского транспорта. «Проблема износа городского общественного транспорта копилась годами. На замену техники требуется дополнительное финансирование, муниципалитет средствами в таком объеме долгое время не располагал. Сейчас намечается прорыв в решении этой проблемы», — отмечал градоначальник.

Руководитель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин уточняет в разговоре с «Континентом Сибирь», что до конца года состоится поставка 15 автобусов городского типа, а в следующем году еще 40 новых газомоторных автобусов.

Однако только поставкой новой техники проблему низкой привлекательности общественного транспорта не решить. Игорь Кудин называет среди мер предоставление приоритета движения для общественного транспорта, создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

По словам Михаила Блинкина, администрации абсолютного большинства крупных и крупнейших городов сталкиваются с необходимостью решить трудную задачу.

Необходимо повысить привлекательность ежедневных трудовых поездок с полным или частичным использованием общественного транспорта в целом по городу или хотя бы в коридорах «периферия — центр». Кроме того, необходимо сделать менее привлекательными поездки «периферия — центр» от дома до работы на личных автомобилях. А это самое сложное.

Неоднократно в своих выступлениях мэр Новосибирска ставил такую стратегическую задачу. «Мы должны вернуть новосибирцев на общественный транспорт. Без этого мы не справимся с пробками, не успеем за стремительным увеличением количества автомобилей. Поэтому общественный транспорт для нас — в приоритете. Нужно создавать условия, чтобы новосибирцы этим транспортом пользовались», — отмечал Анатолий Локоть на общественных слушаниях программы комплексного развития транспортной инфраструктуры еще в 2018 году.

Впрочем, задача повышения привлекательности общественного транспорта для автомобилистов решается при выполнении двух условий. Первое: время, затраченное в поездке «от двери до двери» с использованием пассажирского транспорта, должно быть меньше, нежели при использовании автомобиля. Иными словами, горожанин, оставив свой автомобиль дома и воспользовавшись общественным транспортом, должен сэкономить время.

Также стоимость такой поездки должна вылиться в экономию. Только почувствовав эти два фактора, горожанин может сменить свою модель поведения.

Очевидно, что в Новосибирске скоростным пассажирским транспортом можно назвать только метрополитен и городскую электричку. Именно эти два вида общественного транспорта могут предоставить комфортное скоростное передвижение по городу. По данным международной ассоциации «Метро», средняя скорость движения новосибирского метрополитена составляет 43,7 км/час. Это многим больше, нежели скорость движения на легковом автомобиле в утренний либо вечерний час пик по городским улицам.

Однако охват территории крупнейшего мегаполиса Сибири этими скоростными видами транспорта невысок и захватывает лишь ограниченное количество направлений. Как свидетельствует статистика перевозок, на долю скоростных видов приходится чуть более 20% объема внутригородских перевозок общественного транспорта. Остальное — на трамвай, троллейбус и подавляющая часть — на автобусные перевозки.

Чтобы существенно увеличить скорость передвижения по городу, необходимо провести комплекс специальных мероприятий. Речь идет об обособленных полосах для автобусов и троллейбусов, а также обособленном рельсовом полотне для трамвая и его современных модификаций по типу LRT.

«Эти меры относятся к числу самых распространенных и весьма эффективных инструментов из всего арсенала, находящегося в распоряжении городских транспортных властей. Отличие этих мер в их наглядности: город отнимает полосу проезжей части у автомобилистов и отдает его в исключительное пользование общественному транспорту и его пассажирам», — рассуждает Михаил Блинкин.

Полоса как рецепт от пробок

В программном документе «Комплексная схема организации дорожного движения города Новосибирска до 2034 года» среди методов повышения качественных показателей работы транспорта первым стоит пункт по увеличению длины выделенных полос для общественного транспорта.

В Комплексной схеме констатируется факт наличия проблемы дорожных заторов в городе Новосибирске, которые во многом обусловлены направлением основных потоков (трудовые маятниковые миграции с окраин города, из Ленинского и Кировского районов в Центральный и Железнодорожный районы), что создает неравномерную нагрузку на отдельных участках УДС. По этим улицам совершаются трудовые и учебные корреспонденции. Наиболее выраженной особенностью города является расположение городской застройки на двух берегах реки Оби, что создает повышенный транспортный спрос на передвижения между берегами. Это приводит к хроническим заторам на подходах к мостовым переходам. Значительной проблемой в Новосибирске является низкий класс обособления трамвайных линий по критерию ROW (около 58%).

Учитывая констатацию факта перманентных заторов, городским властям предлагается осуществить комплекс мероприятий по созданию приоритета для движения общественного транспорта. Целью является не только повышение скорости движения подвижного состава, но и обеспечение перевозки наибольшего количества человек за наименьший отрезок времени и с наименьшими затратами на содержание инфраструктуры.

Средствам общественного транспорта в сети городских дорог должно быть предоставлено наивысшее преимущество организационными и строительными мерами так, чтобы их движение было достаточно быстрое и безопасное. Оптимальное решение — это отделение линии для средств городского транспорта, для трамваев оптимальны приподнятые трамвайные линии или линии, отделенные от полос для моторного транспорта высокими блоками. Следующим необходимым условием для преференции общественного транспорта и одновременно для безопасности и комфорта пассажиров является грамотное размещение остановок.

Основная цель создания выделенных полос — обеспечение подъезда общественного транспорта к остановкам строго по заданному расписанию и интервалам движения. Развитие выделенных полос в городе — это возможность, позволяющая улучшить работу общественного транспорта в условиях плотного движения. Тем самым горожане получают альтернативу нахождению в пробках, как следствие — меньше причин использовать для поездок личный автомобиль.

По состоянию на 2019 год в городе Новосибирске обустроено 35 участков выделенных полос для движения автомобильного транспорта общего пользования общей протяженностью 38,4 км, в том числе оборудованные камерами фотовидеофиксации — 3,5 км на трех участках, а также 25,9 км обособленного двойного трамвайного пути.

Первый опыт подобного обособления участка (3,5 км) на Красном проспекте от улицы Писарева до улицы Максима Горького был еще в 2013 году. После ликвидации парковочных карманов на участке проспекта и выделении специальной полосы для общественного транспорта скорость движения подвижного состава увеличилась, сократилось число столкновений с участием общественного транспорта, вырос пассажиропоток.

Архитектор Игорь Поповский в целом положительно оценивает этот опыт. «Когда были ликвидированы парковочные карманы и создана полоса для автобусов, то скорость их движения увеличилась. Но с точки зрения развития городской территории был нанесен удар по предприятиям компаний, имеющих магазины и предприятия общественного питания, поскольку туда пошел только пешеходный клиент. Поставить машину стало очень трудно», — отмечает Игорь Поповский. Он также обращает внимание и на то, что, несмотря на принятые меры, общественный транспорт все же не стал ездить быстрее. И если на выделенных линиях ему созданы идеальные условия, то никуда не делись простои на остановках, это нивелирует положительные эффекты.

Что наметила «Схема»

Уже с 2020 года в «Схеме» предусматривается создание выделенных полос для движения безрельсовых видов общественного транспорта, предназначенных для придания приоритета общественному транспорту в общем потоке движения. Указывается, что это позволяет увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов на 15–30%, а также сократить число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. При проектировании коридоров приоритетного движения наземного общественного транспорта необходимо предусматривать их оснащение устройствами фото- и видеофиксации нарушения статуса выделенной полосы и обеспечение приоритета проезда перекрестков маршрутными транспортными средствами.

Суммарная протяженность выделенных полос, предлагаемых к реализации в этот период, составит 43,7 км. Среди участков предлагаются к реализации улицы Большевистская, Владимировская, Дуси Ковальчук, Челюскинцев, Гоголя, Кошурникова, Богаткова. Но самым актуальным стал бы участок на улице Титова в продолжении от площади Маркса, где наблюдается наибольшее число маршрутов и объемов перевозок автобусами от ключевого транспортного узла левобережья.

«В текущем году проведен большой объем работ по созданию выделенных полос для общественного транспорта. На участках улиц появилась разметка, установлены дорожные знаки. Сейчас для фиксации нарушений автомобилистами используют передвижной радар вместо стационарных камер, которые ранее были установлены на Красном проспекте и улице Восход. Ждет очереди проспект Маркса, который будет реконструирован к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Дополнительно создана выделенная полоса на Гусинобродском шоссе для движения междугородных автобусов в сторону нового автовокзала», — отмечает заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

План «Перехват»

Кроме создания собственно выделенных полос, «Схемой» предлагаются к реализации такие мероприятия, как предоставление приоритета городскому общественному транспорту на светофорных объектах. Строительство перехватывающих парковок — еще один способ повышения комфортного передвижения, который необходимо осуществлять совместно с реализацией концепции приоритетного пропуска общественного транспорта.

Таким образом, появляется новый тип смешанной поездки, когда автомобиль ждет своего хозяина на периферийном перехватывающем паркинге. Впрочем, при организации транспортно-пересадочных узлов такого типа необходимо руководствоваться идеей альтернативного, быстрого, удобного и прогнозируемого с точки зрения временных затрат способа передвижения.

Местоположение предлагаемых перспективных транспортно-пересадочных узлов представлено на карте. Это остановочные платформы скоростных рельсовых видов транспорта (метро, городская электричка), а также ключевые транспортные узлы города.

В конечном итоге все перечисленные мероприятия предусматриваются для повышения привлекательности перемещения на общественном транспорте, за счет увеличения скорости проезда, повышения уровня комфорта и безопасности.

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