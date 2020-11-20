Александр Зырянов

Тема, на которую я хотел бы поговорить в своей авторской колонке, коротко звучит так: надо думать своей головой! Но чаще это называют критическим мышлением.

Критическое мышление принято характеризовать как методы познания, которые отличаются контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью. То есть отвечают на вопросы: «зачем?», «как?» и «с чего бы?»

Способность думать и изобретать — ключевое свойство эволюции человека, которое мы не имеем права останавливать. Главные враги эволюции сегодня — мотивирующие тренеры и авторы мотивирующей литературы с готовыми рецептами счастья. Рядом с ними идут составители рецептов и правил построения карьеры и отношений. Все те, кто предлагает вам готовые решения и алгоритмы личностного роста, мешают вам думать самостоятельно, а значит, заинтересованы только в том, чтобы вы всегда нуждались в думающем поводыре. То есть в этих самых мотивирующих тренерах. Или в астрологах. Или в гадалках. Или в магах. В волшебной силе, которая за вас проживет вашу жизнь.

Критическое мышление заставляет человека сомневаться и беспокоиться. Оно заставляет сравнивать, искать свои решения, заставляет узнавать, искать, читать, думать, пробовать, проигрывать, разочаровываться, выигрывать, побеждать, ликовать, отчаиваться, брать себя в руки и начинать все заново. Вы живете очень насыщенной жизнью!

Предпринимателя, бизнесмена, ученого, писателя — делателя — отличает одна общая черта: они думают сами. Они посылают к черту все догмы и рецепты и стараются сами найти ответы на вопросы: как заработать денег, как стать счастливым, как защититься от войны, чумы, мора и глупости. Прежде всего от своей.

Они, конечно, читают книги и изучают чужой опыт, они знают правила и устройство механизмов, но тщательней таблиц умножения они постигают логику, анализ, свойства синтеза и преобразований. Потому что именно это базовые навыки выживания в сегодняшнем мире, позволяющие формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию.

Отстаивать свою позицию — это уметь объяснять причины и следствия ваших выводов и выбора.

Многие ли из нас сегодня объяснят свой выбор профессии, партнера, пирожка на полочке или выбора в бюллетене голосования?

Тот, кто сумеет ответить не на вопрос «почему?», а на вопрос «зачем?», может поставить себе дополнительный балл в графу эволюционного развития.

Остальные могут продолжить отвечать «потому что», сетовать на то, что не мы такие, жизнь такая, один в поле не воин, так исторически сложилось и озвучивать прочие привычные конструкции, позволяющие не брать ответственность за свою жизнь.

Впрочем, несправедливо было бы требовать от людей того, чему их не учили. Справедливо было бы начать этому учить. Массово. Как при ликбезе. Если мы, конечно, хотим действительного развития экономики, науки, искусств и гражданского общества.

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