Как микрокредитным организациям, вопреки прогнозам, удалось усилить свои позиции в борьбе с банками?

Весной, в самом начале пандемии и связанных с ней ограничений, многие аналитики, прогнозируя работу кредитных и микрокредитных организаций, опирались на «кризисные» сценарии, включавшие в себя рост кредитного портфеля МФО и одновременно падение его качества. Также с учетом специфики кризиса прогнозировался полный или почти полный уход отрасли в онлайн. Однако по факту участникам рынка России и СФО удалось увеличить долю клиентов вопреки рыночным обстоятельствам.

Цифровизация: отчасти сбылось

По оценке фирмы Creditter (ранее носившей название SmartCredit), прогноз на уход отрасли в «цифру» оправдался на 100%. Данные компании свидетельствуют о том, что с 28 марта по 1 июля 2020 года количество заявок на микрокредиты в России выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — и это несмотря на то, что точки физического присутствия в тот период закрывались одна за другой. Тогда же, весной, аналитики Creditter прогнозировали, что когда ограничения из-за пандемии будут сняты, часть новых клиентов все-таки вернется к привычному офлайн-формату — например, люди среднего и пенсионного возраста, которым важен именно личный контакт, — а основная часть так и останется в онлайне. Сейчас, по информации компании, более 75% клиентов, которые перешли в компанию из офлайн-точек других МФО, так и обслуживаются онлайн.

К таким же выводам приходит и «ОПОРА РОССИИ»: пандемия дала серьезный толчок к развитию цифровых технологий в финансовом секторе.

Между тем, по данным Банка России, достаточно много микрофинансовых организаций продолжали работать и офлайн. В том числе и нелегально: с начала 2020 года только в Сибири эксперты Банка России выявили 135 нелегальных участников финансового рынка, которые продолжали личный прием граждан. «Несмотря на то что многие жители Сибири чаще находились дома, нелегальные кредиторы не стали менять свои схемы, а продолжили действовать, как и раньше», — прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. Основная часть нелегалов представляла собой «черные» ломбарды, замаскированные под комиссионные магазины, другие маскировались под МФО.

«Золотые времена» для МФО: не сбылось

«Многие прогнозы на 2020 год не оправдались, в том числе и по рынку МФО, — резюмирует «Континенту Сибирь» первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Сигал. — Пандемия внесла значительные коррективы в деятельность и показатели практически всех отраслей экономики, в том числе и финансового сектора. До «коронакризиса» прогнозировалось, что роль МФО постепенно будет сокращаться, а снижение ставок в банках привлечет больше клиентов с рынка быстрых займов. Однако произошло иначе — на фоне пандемии и ужесточения требований к заемщикам со стороны банков доля клиентов МФО в России выросла».

По данным Банка России, в первом полугодии клиентская база МФО не росла, а сокращалась, как и средний размер займа. На конец августа 2020 года количество заемщиков по действующим договорам микрозайма составило 11,5 млн человек — это на 11% больше, чем годом ранее, но на 4% меньше, чем три месяца назад.

Средняя сумма микрозайма физическим лицам за квартал снизилась с 11,3 до 10,1 тыс. рублей, при этом средний размер займа «до зарплаты» или PDL — с 7,8 до 7,5 тыс. рублей. Средний размер потребительского займа — с 17 до 15,2 тыс. рублей. Наблюдалось снижение и среди юрлиц: средний размер займа ООО составил по итогам II квартала 1,6 млн рублей, ИП — 1,2 млн. По сравнению с I кварталом оба направления потеряли около 100 тыс. рублей.

«Несмотря на ужесточения, которые ввел Центробанк в октябре 2019 года, доля МФО в 2020 году не сократилась, — делает вывод исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — Более того, в некоторых населенных пунктах, в том числе и в Сибири, население стало обращаться за займами чаще».

Одной из главных причин того, что люди пошли за деньгами в МФО, эксперт называет ужесточение отбора заемщиков банками. Если раньше многие банки могли позволить себе выдать кредит без подтверждения дохода (регулятор такие сделки не одобряет, но прямого запрета на это действие нет), то с началом пандемии клиенты-физлица без хорошего и регулярного «белого» дохода все чаще стали получать отказы. Естественным выходом для многих из них стали микрофинансовые организации.

«В первой половине года на фоне режима самоизоляции выдачи микрозаймов сократились: на 12% в первом квартале, на 24% — во втором квартале, — дает свою оценку Павел Сигал. — Больше всего просели займы «до зарплаты» и потребительские микрокредиты. В третьем квартале объем выдачи микрозаймов стал восстанавливаться, но в плюс пока так и не вышел — сокращение составило 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Сами участники микрофинансового рынка также отмечают ужесточение собственных риск-моделей и требований к заемщикам. «Можно было нарастить клиентский портфель за счет новых заемщиков, не меняя скоринг-модели, и затем получить рекордный уровень просрочки. Мы выбрали взвешенную, скорее даже консервативную стратегию развития, — комментирует исполнительный директор компании Creditter Фарида Валуева. — Было понятно, что гнаться за количеством клиентов нецелесообразно».

Еще одной причиной того, что микрофинансовые организации стали выбирать заемщиков более тщательно, можно назвать изменения в правилах уступки задолженности. Проще говоря, схема, в которой одна организация выдает заем и перепродает долговое обязательство другой, работает уже не так эффективно.

Просрочка: все-таки сбылось

На первый взгляд, объем уступленных микрофинансовыми организациями доходов в 2020 году только рос: по итогам квартала составил 8,1 млрд рублей (4% портфеля МФО), тогда как год назад эта сумма составляла 5,1 млрд рублей (3%). Но параллельно этому тренду рос и дисконт — с 91,3% в 2019 году до 94,5% в 2020-м (данные Банка России). Это наглядно свидетельствует о снижении экономической выгоды от передачи задолженности профессиональным взыскателям. Регулятор сам немало этому способствовал, на протяжении нескольких лет стимулируя микрофинансистов работать с должниками самостоятельно. И то, что объем уступок, несмотря на данные факты, растет, может говорить о том, что у микрокредиторов просто нет другого выхода.

В конце августа БКИ «Эквифакс» опубликовало отчет, в котором уровень просрочки среди российских заемщиков МФО составил 44,8% — абсолютный максимум, превысивший показатель 2019 года за тот же период на 10 п. п. Оценка Центробанка более оптимистичная: по итогам II квартала к просроченной (более 90 дней невыплаты) задолженности можно отнести всего 32% занятых в МФО средств. Хотя тренд и негативный (кварталом ранее доля просрочки составляла всего 28,7%, годом ранее — 27,3%). По итогам августа эта доля приблизилась к отметке в 40% всего портфеля, или 61,4 млрд рублей.

Часть роста просроченной задолженности, по мнению экспертов Банка России, можно объяснить снижением объема выдач новых займов — в результате в портфеле произошло меньшее «размывание» старых ссуд, в том числе просроченных, новыми. Но это все равно не отменяет падения качества кредитного портфеля.

Данные: НАПКА и БКИ «Эквифакс»

Величина портфеля кредитных организаций в регионах СФО (банки и МФО) до и после начала пандемии коронавируса, руб. Регион 01.09.2019 01.01.2020 01.09.2020 Алтайский край 109 913 403 187 114 646 906 127 125 294 393 211 Иркутская область 134 456 008 246 140 377 177 725 145 476 233 806 Кемеровская область 148 201 780 115 153 834 819 600 162 329 640 985 Красноярский край 208 302 952 717 218 895 320 555 227 670 731 022 Новосибирская область 259 533 412 526 272 111 132 015 284 843 216 411 Омская область 115 178 031 406 121 971 941 705 129 111 667 851 Республика Алтай 6 098 984 556 6 258 675 716 6 519 382 650 Республика Тыва 16 549 704 468 17 219 888 262 17 573 967 319 Республика Хакасия 18 840 871 629 19 930 578 383 20 269 281 663 Томская область 60 330 603 967 63 082 763 589 64 856 910 167

Что еще изменилось: расчистка рынка и переориентация

С начала года МФО фиксировали снижение прибыли: совокупная чистая прибыль по итогам шести месяцев 2020 года снизилась до 6,4 млрд руб. (–10% за год), в том числе прибыль за II квартал составила 2,6 млрд руб. (–14%). Параллельно с этим Центробанк, учитывая возможность резкого роста просроченной задолженности, увеличил минимальный размер уставного капитала в данной отрасли до 1 млн рублей начиная с 1 июля. Ранее он составлял всего 10 тыс. — как в любом ООО.

В результате за полгода более 300 МФО покинуло рынок — если в январе число действующих организаций составляло около 1900, то в апреле их осталось уже 1799, к началу ноября в реестре ЦБ насчитывалось всего 1488 компаний. Павел Сигал отметил, что МФО уходили с рынка не только из-за выявленных нарушений, но и по собственному желанию владельцев.

Еще одним важным трендом 2020 года на рынке микрофинансирования стала переориентация на B2B-сегмент, несмотря на то, что раньше основную часть заемщиков составляли физические лица. Такая динамика связана, прежде всего, с тем, что в период пандемии микрофинансовые организации, как и банки, реализовывали специальные государственные программы поддержки бизнеса.

«В банке получить кредит сложнее, чем в МФО. Это более длительная процедура, а небольшой бизнес часто нуждается в деньгах здесь и сейчас. Из-за коронавируса этот вопрос стоит особенно остро. МФО — это как раз то место, где можно быстро одолжить необходимую сумму, — прокомментировал заместитель управляющего отделением «Барнаул» Банка России Игорь Князев. — В этом году появились займы под один процент годовых для тех, кто пострадал от ковидных ограничений, но сумел сохранить персонал и продолжал платить зарплату».

Всего в Алтайском крае в первом полугодии региональные МФО выдали займов на сумму около 700 млн рублей. Но если в прошлом году из 600 млн рублей выданных средств основную часть получили граждане, то в этом году МФО увеличили кредитование бизнеса почти в 1,5 раза, а объем займов для населения снизился. Большую часть денег алтайские предприниматели получили от МФО с госучастием — около 420 млн рублей.

В других сибирских регионах рост кредитования МФО бизнеса стал кратным: например, в Кемеровской области за год финансирование ИП и ООО выросло в три раза, за полгода микрофинановые организации выдали юридическим лицам 227 млн рублей. В Республике Тыва объем выдачи займов индивидуальным предпринимателям вырос за год в семь раз (до 104 млн рублей в первом полугодии), ООО — в пять раз (74 млн рублей).

Более подробно о микрофинансировании бизнеса «Континент Сибирь» уже ранее писал в отдельном материале. В целом по СФО микрофинансовые организации выдали займов субъектам малого и среднего предпринимательства почти на 2,3 млрд рублей. Объемы заимствований в этом сегменте выросли за год на 80%. По данным «ОПОРЫ РОССИИ», от предпринимателей из других регионов сибиряки отличились тем, что они чаще делают запросы на реструктуризацию долгов.

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