Как будет решаться вопрос застройки лесных зон в черте Новосибирска?

На первом заседании вновь образованной комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 17 ноября депутатам не хватило времени, чтобы подробно обсудить проблемы правомерности застройки лесных зон в черте города. «Континент Сибирь» попросил прокомментировать ситуацию инициатора вопроса, депутата Алексея Андреева.

О том, что представляют собой леса в черте Новосибирска, членам комиссии по экологии рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

Городское лесничество в Новосибирске, или городские леса занимают площадь 8568 га. На этой территории проводятся лесоустроительные работы и одновременно — кадастровые работы, позволяющие провести государственный кадастровый учет на всех лесных участках лесничества. На этой территории установлены запреты на использование токсических и химических препаратов, осуществление деятельности охотничьего и сельского хозяйств, разведка, добыча полезных ископаемых, а также строительство и эксплуатация объектов капстроительства, за исключением гидротехнических сооружений. Кроме того, не допускается изменение границ лесов, которое может привести к уменьшению их площади.

Депутату Алексею Андрееву, поинтересовавшемуся, когда лесные участки будут поставлены на кадастровый учет, председатель комиссии по экологии ЗС Новосибирской области Владимир Лаптев предложил написать подробную записку и направить ее в комиссию для рассмотрения на следующем заседании.

«Континент Сибирь» узнал, с чем связан вопрос депутата и почему он озабочен этой ситуацией.

«Сейчас новым составом Совета депутатов Новосибирска обсуждается генплан города. Там есть часть, связанная с городскими лесами. Видно, что выпадают целые гектары из городских лесов под застройку жилыми комплексами. Зоны, которые всегда относились к зонам застройки под дачи, санатории, малоэтажное строительство, перезонируются в генплане под строительство многоквартирных домов», — рассказал Алексей Андреев.

По словам депутата, выкупаются бывшие пионерские лагеря, базы отдыха и с легкой руки мэрии переводятся в зону для строительства многоквартирных домов, школ и детских садов. А значит, под возведение соответствующей инфраструктуры, прокладки коммуникаций будет вырубаться больше деревьев, чем это было бы при строительстве тех же коттеджей.

Заинтересованные застройщики пользуются тем, что кадастровые карты устарели, и при составлении новой кадастровой карты лесов спокойно выводят участки из лесного фонда. «У нас уже стоит Дачное шоссе, не рассчитанное на трафик, который дает ЖК «Флора и Фауна». Это же ждет Нижнюю Ельцовку, где хотят начать строительство многоквартирных домов на территории бывшего детского лагеря «Юный медик». Это недопустимо. Мы же в том числе и для этого создавали комиссию по экологии, чтобы обсуждать вопросы, связанные с нарушением Лесного кодекса», — считает Андреев.

По его мнению, эти вопросы нужно выносить в публичную плоскость. «У нас есть положительный опыт, когда пытались в шлюзовском лесе 8 га отдать под очередной технопарк. Тогда помогла прокуратура, которая встала на сторону общественников, обратилась в суд, который отменил решение горсовета. Если к нам не прислушаются, мы и дальше будем обращаться в прокуратуру», — отметил депутат.Напомним, в прошлом году общественники Новосибирска вышли на пикет в знак протеста против перезонирования участков земли под многоэтажное строительство в Заельцовском бору и в районе Нижней Ельцовки.

«В 2014 году приобретатель участка, включающего территорию бывшего пионерского лагеря и еще 3,8 гектара бора, умудрился перезонировать его в зону садоводства-огородничества, а следом — в многоэтажную застройку», — рассказывала «Континенту Сибирь» координатор движения «В защиту лесов» Оксана Бабенко. Затем общественники обратили внимание, что и в Заельцовскому бору в районе Дачного шоссе ведется строительство многоэтажных домов. Начали разбираться, и выяснилось, что решением мэрии территория была перезонирована из зоны для индивидуальной жилой застройки в многоэтажную. «По информации, которую мы нашли в интернете, мы делаем вывод, что строительством ЖК Flora&Fauna занимается компания «Сибирские Жилые Кварталы» — ООО «СЖК», — отмечала «Континенту Сибирь» общественница Василиса Мальцева.

На запрос издания департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ноябре 2019 года отвечал, что предложений по изменению территориальной зоны в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по данным земельным участкам не поступало. «Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:031855:522, 54:35:031855:523 расположены в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе (утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 21.06.2019 № 2242). В соответствии с утвержденным проектом планировки на рассматриваемой территории установлена зона планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5–8 этажей, включая мансардный). Проектом планировки на расчетный срок до 2030 года в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Новосибирска предусмотрен комплексный подход к развитию территории», — говорилось в ответе мэрии.

Однако источник «Континента Сибирь» в органах власти утверждает, что ситуация развивалась в обратном порядке. Поскольку действующий генплан города устарел, то застройщик разработал свой проект планировки жилого комплекса, внес в него изменения и сейчас пытается внести его во вновь формирующийся Генеральный план Новосибирска. Утверждение генплана города с подобного рода «вкраплениями» и настораживает многих общественников, которые продолжают писать письма во все инстанции, направлено такое обращение и в комиссию по экологии Законодательного собрания.

В беседе с «Континентом Сибирь» Алексей Андреев выразил уверенность, что на ближайшем заседании комиссии по экологии вопрос застройки лесных зон в черте Новосибирска будет рассмотрен более подробно как раз в разрезе принимаемого генплана города.

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