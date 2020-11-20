Как будет решаться вопрос застройки лесных зон в черте Новосибирска?

Жанна Гладкова
 
Вновь образованная комиссия по экологии Законодательного собрания Новосибирской области в том числе будет рассматривать вопрос застройки лесных зон на территории региона

На первом заседании вновь образованной комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 17 ноября депутатам не хватило времени, чтобы подробно обсудить проблемы правомерности застройки лесных зон в черте города. «Континент Сибирь» попросил прокомментировать ситуацию инициатора вопроса, депутата Алексея Андреева.

О том, что представляют собой леса в черте Новосибирска, членам комиссии по экологии рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

Городское лесничество в Новосибирске, или городские леса занимают площадь 8568 га. На этой территории проводятся лесоустроительные работы и одновременно — кадастровые работы, позволяющие провести государственный кадастровый учет на всех лесных участках лесничества. На этой территории установлены запреты на использование токсических и химических препаратов, осуществление деятельности охотничьего и сельского хозяйств, разведка, добыча полезных ископаемых, а также строительство и эксплуатация объектов капстроительства, за исключением гидротехнических сооружений. Кроме того, не допускается изменение границ лесов, которое может привести к уменьшению их площади.

Депутату Алексею Андрееву, поинтересовавшемуся, когда лесные участки будут поставлены на кадастровый учет, председатель комиссии по экологии ЗС Новосибирской области Владимир Лаптев предложил написать подробную записку и направить ее в комиссию для рассмотрения на следующем заседании.

«Континент Сибирь» узнал, с чем связан вопрос депутата и почему он озабочен этой ситуацией.

«Сейчас новым составом Совета депутатов Новосибирска обсуждается генплан города. Там есть часть, связанная с городскими лесами. Видно, что выпадают целые гектары из городских лесов под застройку жилыми комплексами. Зоны, которые всегда относились к зонам застройки под дачи, санатории, малоэтажное строительство, перезонируются в генплане под строительство многоквартирных домов», — рассказал Алексей Андреев.

Алексей Андреев выразил уверенность, что на ближайшем заседании комиссии по экологии вопрос застройки лесных зон в черте Новосибирска будет рассмотрен более подробно как раз в разрезе принимаемого генплана города

По словам депутата, выкупаются бывшие пионерские лагеря, базы отдыха и с легкой руки мэрии переводятся в зону для строительства многоквартирных домов, школ и детских садов. А значит, под возведение соответствующей инфраструктуры, прокладки коммуникаций будет вырубаться больше деревьев, чем это было бы при строительстве тех же коттеджей.

Заинтересованные застройщики пользуются тем, что кадастровые карты устарели, и при составлении новой кадастровой карты лесов спокойно выводят участки из лесного фонда. «У нас уже стоит Дачное шоссе, не рассчитанное на трафик, который дает ЖК «Флора и Фауна». Это же ждет Нижнюю Ельцовку, где хотят начать строительство многоквартирных домов на территории бывшего детского лагеря «Юный медик». Это недопустимо. Мы же в том числе и для этого создавали комиссию по экологии, чтобы обсуждать вопросы, связанные с нарушением Лесного кодекса», — считает Андреев.

Алексей Андреев выразил уверенность, что на ближайшем заседании комиссии по экологии вопрос застройки лесных зон в черте Новосибирска будет рассмотрен более подробно как раз в разрезе принимаемого генплана города

По его мнению, эти вопросы нужно выносить в публичную плоскость. «У нас есть положительный опыт, когда пытались в шлюзовском лесе 8 га отдать под очередной технопарк. Тогда помогла прокуратура, которая встала на сторону общественников, обратилась в суд, который отменил решение горсовета. Если к нам не прислушаются, мы и дальше будем обращаться в прокуратуру», — отметил депутат.Напомним, в прошлом году общественники Новосибирска вышли на пикет в знак протеста против перезонирования участков земли под многоэтажное строительство в Заельцовском бору и в районе Нижней Ельцовки.

«В 2014 году приобретатель участка, включающего территорию бывшего пионерского лагеря и еще 3,8 гектара бора, умудрился перезонировать его в зону садоводства-огородничества, а следом — в многоэтажную застройку», — рассказывала «Континенту Сибирь» координатор движения «В защиту лесов» Оксана Бабенко. Затем общественники обратили внимание, что и в Заельцовскому бору в районе Дачного шоссе ведется строительство многоэтажных домов. Начали разбираться, и выяснилось, что решением мэрии территория была перезонирована из зоны для индивидуальной жилой застройки в многоэтажную. «По информации, которую мы нашли в интернете, мы делаем вывод, что строительством ЖК Flora&Fauna занимается компания «Сибирские Жилые Кварталы» — ООО «СЖК», — отмечала «Континенту Сибирь» общественница Василиса Мальцева.

На запрос издания департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ноябре 2019 года отвечал, что предложений по изменению территориальной зоны в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по данным земельным участкам не поступало. «Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:031855:522, 54:35:031855:523 расположены в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе (утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 21.06.2019 № 2242). В соответствии с утвержденным проектом планировки на рассматриваемой территории установлена зона планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5–8 этажей, включая мансардный). Проектом планировки на расчетный срок до 2030 года в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Новосибирска предусмотрен комплексный подход к развитию территории», — говорилось в ответе мэрии.

Однако источник «Континента Сибирь» в органах власти утверждает, что ситуация развивалась в обратном порядке. Поскольку действующий генплан города устарел, то застройщик разработал свой проект планировки жилого комплекса, внес в него изменения и сейчас пытается внести его во вновь формирующийся Генеральный план Новосибирска. Утверждение генплана города с подобного рода «вкраплениями» и настораживает многих общественников, которые продолжают писать письма во все инстанции, направлено такое обращение и в комиссию по экологии Законодательного собрания.

В беседе с «Континентом Сибирь» Алексей Андреев выразил уверенность, что на ближайшем заседании комиссии по экологии вопрос застройки лесных зон в черте Новосибирска будет рассмотрен более подробно как раз в разрезе принимаемого генплана города.

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