Как стало известно «Континенту Сибирь», омская группа компаний «Феникс-Авто», официально представляющая бренд Subaru, решила стать авторизованным сервисным партнером по этой марке.

Информация о том, что «Феникс-Авто» теперь оказывает только сервисные услуги, появилась в карточке компании на официальном сайте ООО «Субару Мотор». Решение о сворачивании продаж Subaru и переходе в статус сервисного партнера принял сам дилер.

Напомним, что на сегодня официальные дилеры Subaru в Сибири работают в Новосибирске («Фастар»), Красноярске («Автограф»), Барнауле («Реал-Моторс»), Иркутске («ТеррА»), Кемерове («Картель-Авто»).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 3 квартала 2020 года в Омске было реализовано 16 новых автомобилей Subaru — с мая продавалось по одной машине. «Пандемия подкосила продажи новых автомобилей, в апреле-мае спрос обрушился до нуля. В июне авторынок по бренду так не вышел на прошлогодние показатели. После длительных переговоров с ООО «Субару Мотор» дилерам открыли склады 2020 года и отгрузили остатки 2019 года», — отмечал в августе в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «Реал-Моторс» Александр Частухин.

Для сравнения: за 3 квартала 2020 года в Новосибирске было продано 82 новых автомобилей Subaru, в Красноярске — 56, в Барнауле — 42, в Иркутске — 62, в Кемерове — 111.

ГК «Феникс-Авто» основана Сергеем Сырниковым и является официальным дилером Skoda, Ford, Mazda, Honda, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, GAC, Dongfeng, Stels, Yamaha в Омске. Также ранее группа компаний представляла в Омске бренды Audi, Toyota, Citroen, Lada. Дилерский бизнес по бренду Hyundai был продан в 2020 году учредителю ГК «БАРС» (официальный дилер BMW, KIA в Омске) Виталию Ольшанскому.

Дилером Subaru «Феникс-Авто» стала в 2010 году после банкротства и ухода с рынка предыдущего дилера марки — «Торпроекта».

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