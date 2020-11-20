Кредитно-документарный портфель ВТБ в Новосибирской области превысил 138 млрд рублей

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Новосибирской области на 1 октября 2020 года составил 138,6 млрд рублей (+9% к началу года). Портфель привлеченных средств по итогам 9 месяцев вырос на 18% — до 120,3 млрд рублей.

За отчетный период кредитный портфель розничного бизнеса увеличился на 15% — до 100,6 млрд рублей. Драйвером роста стала ипотека: портфель жилищных кредитов на 1 октября превысил 63,2 млрд рублей, прирост по отношению к началу года составил 20%. На кредиты наличными приходится 33,1 млрд рублей объема розничного портфеля (+8% с начала года).

Всего за 9 месяцев текущего года ВТБ предоставил частным клиентам Новосибирской области заемных средств на общую сумму 35,8 млрд рублей, что на 11% превышает результат за аналогичный период 2019 года. Как и в предыдущие периоды, наибольший спрос формируется в сегменте ипотечного кредитования — на жилищные кредиты приходится две трети общего объема продаж розничных продуктов.

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 13%, превысив 79,8 млрд рублей. Причем значительный прирост (+32%) зафиксирован в категории инвестиционных продуктов.

Кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области на 1 октября 2020 года превысил 38 млрд рублей. Из них 25,9 млрд рублей формируют кредиты среднему и малому бизнесу (+6% по сравнению с началом года). Ресурсный портфель предприятий и индивидуальных предпринимателей по итогам 9 месяцев увеличился на 29% и составил 40,5 млрд рублей.

«Несмотря на то что складывающаяся ситуация с пандемией оказывает влияние на восстановление региональной экономики, мы сохранили динамику основных показателей, — пояснил управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — Финансовые инструменты остаются востребованы и дают возможность бизнесу не отказываться от планов развития. Со стороны частных лиц растет спрос на кредитные продукты, особенно в части жилищного кредитования — в текущем году объем выдачи ипотеки ВТБ стал рекордным. Также мы отмечаем тренд на перераспределение средств в инвестиционные инструменты, который сохраняется в течение всего года».

По материалам пресс-службы банка

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