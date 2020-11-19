Андрей Травников обсудил дорожное строительство в Новосибирской области с главой Росавтодора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил развитие дорожной сети региона с заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком на площадке международного форума «Транспорт России», который проходит с 18 по 20 ноября в Москве.

Ранее в рамках мероприятия Андрей Травников вместе с Андреем Костюком и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным открыли движение по обновленному участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в формате телемоста. Теперь один из самых востребованных участков «Иртыша» в Новосибирской области — это четырехполосная трасса IБ категории в цементобетонном покрытии с развязками в разных уровнях.

По словам главы Росавтодора, в 2020 году это самый протяжённый объект дорожного строительства с цементобетонным покрытием в России. Он также отметил, что такое покрытие обеспечивает более высокую прочность конструкции, длительный межремонтный срок и сравнительно меньший износ дороги.

Первым вопросом обсуждения стало продолжение реконструкции этой федеральной трассы. Её участок с 1422-го по 1442-й км в границах Новосибирской агломерации — единственный подъездной путь к грузовому терминалу международного аэропорта «Толмачево» и Промышленно-логистическому парку, на территории которого реализуются крупные проекты с привлечением частных инвестиций.

«Следующий приоритетный участок реконструкции — это отрезок от Северного обхода Новосибирска до толмачёвского кольца, до перекрестка в районе города Обь. Сегодня это самый экономически быстрорастущий район Новосибирской области: здесь расположен ПЛП, подъезды к аэропорту «Толмачёво». Существует острая потребность по повышению пропускной способности, обеспечению безопасности движения на этом участке. Сейчас Росавтодор ведёт разработку проектной документации на реконструкцию автодороги на этом отрезке, доведение его до первой категории. Проект предусматривает и строительство двухуровневых развязок, разделение движения потоков в разных направлениях», — отметил на встрече Андрей Травников.

Разработка проекта завершится в 2021 году. Губернатор обсудил с заместителем министра транспорта РФ – руководителем Росавтодора возможность начать строительно-монтажные работы сразу же после того, как будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации.

На встрече также обсудили сокращение сроков строительства четвёртого моста через Обь. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время визита в Новосибирскую область. Проект реализуется в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста задачу достроить четвёртый мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году.

Кроме того, Андрей Костюк и Андрей Травников обсудили завершение строительства Восточного обхода Новосибирска, а также включение субъекта в программу развития опорной сети автодорог до 2035 года. Предложения в документ, который формирует Росавтодор, представляют сами регионы. Опорная сеть объединяет не только уже существующие ключевые маршруты межрегиональных и транзитных перевозок, но и перспективные направления, связывающие их с федеральной сетью.

На встрече также отметили, что в регионе под контролем правительства Новосибирской области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу 2020 года в нормативное состояние приведут 196 км автомобильных дорог. Общая стоимость всех работ составит 7 млрд руб., из них 4 млрд руб. — средства федерального бюджета. В прошлом году в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 206,5 км, в эксплуатацию приняли 109 участков.

Напомним, на днях в Новосибирске завершили первый этап реконструкции улицы Кедровой.

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