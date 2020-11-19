В Новосибирске прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты горсовета внесли свои предложения по оптимизации главного финансового документа муниципалитета.

Проект бюджета Новосибирска на ближайшие три года представили 13 ноября депутатам и общественникам главные распорядители средств — руководители департаментов мэрии города.

Среди главных факторов, которые значительно сокращают возможности бюджета на ближайшие три года, были названы пандемия и изменения в налоговом законодательстве. Однако это не должно повлиять на выполнение городом всех социальных обязательств. Расходы на социальную сферу в 2021 году составят 35 млрд 84 млн рублей — это 69,6% всех бюджетных расходов.

«Бюджет социально ориентированный. Причем не только на 2021 год, но и на последующие два года. Социальные обязательства — это то, что ни при каких обстоятельствах трогать нельзя», — отметил председатель комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска Кирилл Покровский.

Больше всего, по словам председателя комиссии, бюджет недополучит средств после упразднения единого налога на вмененный доход. Частично потери должно компенсировать повышение поступлений от налога по упрощенной системе налогообложения. Однако даже это не решит главной проблемы — отсутствия возможностей для полноценного развития муниципалитета в ближайшие годы.

«Хотя параметры дефицита бюджета и не растут, но уменьшаются и доходная, и расходная части бюджета. По критериям, например, капитального строительства мы претерпели достаточно серьезные изменения. Поэтому о каких-то серьезных объектах, особенно в перспективе 2022–2023 годов, речи не идет. Говорить о каких-то глобальных проектах развития сейчас, к сожалению, сложно», — резюмировал Кирилл Покровский.

Руководители департаментов и комитетов мэрии города рассказали в ходе публичных слушаний об основных параметрах будущего бюджета Новосибирска по своим направлениям.

Как сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, порядка 2,8 млрд рублей из городского бюджета в будущем году будет направлено на реализацию трех муниципальных программ, относящихся к ведению департамента: «Формирование комфортной городской среды», «Энергоснабжение и повышение энергоэффективности» и «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Депутаты поинтересовались, как в бюджете предусмотрены траты на конкретные мероприятия, в частности, на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В департаменте ответили, что такие траты предусмотрены, и средства на приобретение контейнеров будут доведены до распорядителей до конца этого года. Также народных избранников интересовал вопрос организации мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). В департаменте уточнили, что предусмотрено создание порядка 30 мест накопления ТКО, в основном на территории частного сектора города.

Подняли депутаты и проблему отсутствия во многих районах организованных площадок для выгула домашних животных. Было предложено создать отдельную муниципальную программу, которая ускорит решение проблемы.

Председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, депутат горсовета Андрей Гудовский обратил внимание на то, что в 2022 году завершается срок действия муниципальной программы по расселению аварийного жилого фонда города. Он счел недостаточными аргументы департамента о том, что программа показала хорошие результаты, и поэтому ее можно завершать, а в дальнейшем функции по расселению передать в департамент строительства и архитектуры мэрии.

«При чем здесь хорошие результаты? Почему действие программы прекращается? Необходимо рассмотреть возможность продления программы, чтобы работа по расселению ветхого и аварийного жилья шла по двум направлениям», — отметил депутат.

Много вопросов появилось у народных избранников и после доклада начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова. Чиновник сообщил, что из разных источников на развитие транспортной сферы города в 2021 году будет направлено около 7,5 млрд рублей. Депутаты призвали уделить больше внимания финансированию таких направлений, как приобретение нового общественного транспорта, уборочной техники, а также решению проблем с ливневой канализации и некачественными ремонтами дорог и тротуаров города.

Целый комплекс нерешенных проблем депутаты отметили в частном секторе Новосибирска. Помимо дорог, это и недостаток освещения, и отсутствие площадок для ТКО. Для того чтобы все эти вопросы решались активнее, по мнению депутатов, нужна муниципальная программа развития и поддержки частного сектора. Общие принципы этой программы, как заметил председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин, депутаты готовы обсудить совместно с мэрией.

Консолидированный бюджет отрасли образования, как сообщил депутатам начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев, в будущем году составит более 25 млрд рублей. В городе достроят два детских сада и гимназию.

Но, несмотря на это, депутаты отметили, что в Новосибирске медленно решаются вопросы с реконструкцией и строительством новых школ.

Так, депутат Александр Тарасов обратил внимание на острую потребность в новой школе на растущем жилмассиве «Акатуйский». А Евгений Лебедев напомнил о необходимости реконструкции школы № 57.

Депутат горсовета Светлана Каверзина, в свою очередь, подняла вопрос о неудовлетворительном состоянии школьных дворов. В мэрии города ей ответили, что на уровне области уже планируется программа «Школьный двор» в дополнение к действующим программам «Школьное окно» и «Школьная кровля».

Депутат Ростислав Антонов, комментируя выступление заместителя начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Дары Разживиной, высказал озабоченность состоянием учреждений дополнительного образования детей.

«Сердце кровью обливается, когда я вижу, в каком состоянии находится материально-техническая база учреждений дополнительного образования. Почему бы нам лучше не заняться этим вопросом?» — призвал депутат.

В ответ замначальника департамента заметила, что в бюджете 2021 года предусмотрены средства только на заработные платы и текущее содержание и практически нет возможностей для улучшения материальной базы учреждений.

Все озвученные параметры и предложения по бюджету Новосибирска на ближайшие три года депутатам теперь предстоит рассмотреть на рабочих комиссиях. Итоги будут подведены на комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета. А уже 4 декабря проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов будет в первом чтении рассмотрен на сессии Совета депутатов Новосибирска.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.