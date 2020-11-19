Новосибирцы пошли за сельской ипотекой под 2,8%

Новосибирская область вошла в пятерку регионов, подавших наибольшее количество заявок на ипотечный кредит по программе «Сельская ипотека». Льготная ставка по программе варьируется от 2,8% до 2,3%.

Банк ДОМ.РФ запустил «Сельскую ипотеку» на покупку жилья на сельских территориях по льготной ставке от 2,8% в конце октября. За 3 недели с начала приема заявок на оформление «Сельской ипотеки» банк получил заявки в объеме 1 миллиарда рублей из регионов России. Уже одобрены кредиты на сумму около 400 миллионов рублей.

Наибольшее количество заявок поступило из Воронежской области (на сумму 180 миллионов рублей), Пермского края (117 миллионов рублей), Новосибирской области (88 миллионов рублей), Тюменской области (74 миллиона рублей) и Удмуртской Республики (67 миллионов рублей).

В случае внесения единовременной комиссии, рассчитываемой от суммы кредита, предусмотрена возможность дополнительного снижения процентной ставки – до 2,3%. Низкая ставка действует в течение всего срока кредитования – до 25 лет.

По условиям программы, кредитные средства можно направить на покупку квартиры на этапе строительства и на рефинансирование кредита, взятого в другом банке не ранее 1 января 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 3 миллиона рублей. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости жилья при подтверждении доходов и занятости выпиской из Пенсионного фонда РФ.

«Мы начали принимать заявки по «Сельской ипотеке» в конце октября и видим высокий интерес со стороны наших клиентов. Это важная социальная программа, направленная на развитие сельских территорий, и мы прилагаем все усилия для ее развития, активно взаимодействуем с региональными застройщиками для того, чтобы сделать продукт максимально доступным», – прокомментировал директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме, около 80% решений принимается почти мгновенно.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.