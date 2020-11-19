Центр по приёму обращений жителей открылся в ещё одном сибирском регионе

Координационный центр по управлению регионом заработал в Республике Алтай в среду, 18 ноября. Новая структура, призванная принимать жалобы и обращения граждан, начала открываться во всех российских регионах по поручению президента.

Как пояснили в пресс-службе республиканского правительства, в ведомстве будут обрабатывать не только официальные обращения, но также информацию, размещённую в соцсетях. Сообщается, что в регионе уже работает система мониторинга и реагирования на такие сообщения.

Помимо этого, на базе новой структуры создана специальная платформа обратной связи.

«На официальных сайтах министерств, ведомств, муниципалитетов размещены специальные виджеты, с помощью которых граждане могут подать свои обращения. Статус рассмотрения обращения отображается в личном кабинете на едином портале госуслуг. Там же можно оценить качество диалога с госорганами», — пояснили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

В правительстве региона подчеркнули, что координационный центр станет не просто агрегатором сообщений, а комплексной структурой, где выявляют и анализируют проблемы жителей. Предполагается, что это поможет властям вырабатывать эффективные управленческие решения.

Напомним, на днях аналогичный центр был создан в Кузбассе. Кроме того, на конец ноябре анонсировалось открытие такой структуры в Алтайском крае.

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