По данным индекса цифровой активности МТС, за первую неделю дистанционной школьной учебы в Новосибирской области заметно изменился профиль потребления интернет-сервисов. Во второй декаде ноября снизилось количество обращений к социальным сетям и мессенджерам, зато выросла популярность сервисов видеоконференций и образовательных платформ.

Для формирования индекса цифровой активности МТС ежедневно анализирует обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений в различных категориях, как федеральных, так и региональных.

По данным МТС, наибольший рост за первую неделю «дистанционки» показали видеосервисы, с помощью которых проводят онлайн-уроки многие новосибирские школы – по сравнению с показателями прошлого года жители Новосибирска стали использовать их вдвое чаще, тогда как в период школьных каникул разница с прошлым годом составляла менее 30 процентов. При этом, несмотря на начало учебы, новосибирцы в 4,3 раза чаще, стали играть в онлайн-игры, а делать стримы и пользоваться социальными сетями стали несколько реже.

По темпам роста (на 95%) обращений к образовательным платформам для удаленной учебы, новосибирцы обогнали жителей сибирских городов-миллионников Красноярска (2,5 раза) и Омска (2 раза), а также Москву (1,5 раза) и Санкт-Петербург (2.4 раза).

С установлением минусовых температур новосибирцы предпочитают совершать покупки и развлекаться из дома: в ноябре 2020 года горожане стали втрое чаще, чем в марте, пользоваться онлайн-кинотеатрами и почти в пять раз чаще стали покупать в интернет-магазинах продукты и товары повседневного спроса. Стабильно высокие позиции удерживают в течение всей пандемии сервисы доставки готовой еды (рост по сравнению с прошлым годом составляет в среднем более 2,5 раз).

Общее количество обращений жителей Новосибирска к цифровым решениям на 60% превышает показатели 2019 года.

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