Первый этап реконструкции улицы Кедровой в Новосибирске — участок на въезде в город от Краузе до Охотской протяженностью более 600 метров — официально сдан. Первое, что бросается в глаза, — это то, что дорога стала почти в два раза шире, что очень важно для транспортной артерии, непосредственно ведущей к границе города.

Это расширение стало завершающим актом сезона дорожных работ 2020 года. Но работа над Кедровой еще не закончена — улица Охотская стала своеобразной границей между «до» и «после»: после нее четырехполосная дорога превращается в двухполосную. Однако скоро это изменится: второй этап реконструкции уже начался.

Именно выезды из города, вошедшие в 2020 году в план реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД 2.0), считаются первоочередными мероприятиями. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 17 ноября признал, что проблемы есть на всех въездах в город — кроме, может быть, западного, ведущего со стороны Толмачево. Он был реконструирован в ходе программы «Безопасные и качественные дороги», которая тогда еще не успела стать федеральной. «Это был наш первый опыт, пришлось довольно много всего сделать — не только переложить асфальт, но и привести в порядок инфраструктуру, перестроить транспортные потоки, — вспоминает мэр. — Зато теперь этой проблемой можно заняться всерьез».

Реконструкция въездов в город — процедура сама по себе очень трудоемкая и дорогая, муниципалитету в одиночку ее попросту не вытянуть. Поэтому как только появилась возможность подключиться к новой федеральной программе дорожного строительства, город ухватился за это обеими руками. Кроме северного въезда в Новосибирск по улице Кедровой, работы ведутся еще и на Гусинобродском шоссе (куда теперь переместился автовокзал), улице Большой, ведущей на Колыванскую трассу. Сюда также можно отнести и Бердское шоссе, которое стало в 2020 году самым бюджетоемким объектом. Федеральный бюджет тоже не остался в стороне — в этом году благодаря увеличенным лимитам по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт на улице Кедровой получил дополнительно 27 млн рублей. Еще больше средств было выделено на улицу Большую и Гусинобродское шоссе.

«Все конкурсные процедуры отыграны, к работам уже приступили. Сложность обоих объектов — того, который сдали, и нового — заключается в большом количестве коммуникаций, которые необходимо выносить. Это в значительной степени удорожает проект», — отметил Анатолий Локоть.

Главной сложностью реконструкции дороги на этом участке стало большое количество коммуникаций, которые нужно было перенести. По словам инженера МКУ «Управление дорожного строительства» Константина Климова, нужно было перенести газопроводы высокого давления, проводные сети связи, высоковольтные кабели электроснабжения — и все это проводилось, что называется, «на живом организме» города. Перенос начался в мае 2019 года и завершился буквально на днях. Сам ремонт асфальта прошел в июне этого года.

С другой стороны, в отличие от непосредственно ремонта дороги, многие сопутствующие работы можно проводить и в холодное время года — и все упирается в то, готов ли подрядчик работать зимой. По словам мэра, очень многие идут навстречу — благодаря этому, например, удалось раньше срока закончить ремонт на улице Титова, которую изначально планировали сдать в следующем году.

Еще работам на Кедровой, как уже писал «Континент Сибирь», препятствовало соседство с железной дорогой: дорожникам приходилось состыковывать свои планы с работой «РЖД». Плюс экологическая сторона — впервые в смету ремонта был включен монтаж очистных сооружений для системы ливневой канализации. «Здесь находится озеро. Жители обеспокоены чистотой, экологической ситуацией. Хотелось бы это все сохранить. Впервые в рамках национального проекта БКАД мы, сделав ливневую канализацию, оборудовали ее очистными сооружениями», — подчеркнул Анатолий Локоть. В перспективе, по его словам, такими сооружениями будет оборудована вся ливневая канализация в Новосибирске.

И все же кое-что на данном участке работу строителям не усложнило, а облегчило — у них было пространство для маневра. В отличие от, например, Толмачевского шоссе, где во время реконструкции пришлось сносить торговые точки, например, в районе улицы Бетонной, здесь ничего убирать не пришлось: места хватило и для новых полос, и для тротуаров.

Следующий участок реконструкции на данном направлении — от улицы Охотской до Мочищенского шоссе — в три раза длиннее того, что уже был расширен. Его протяженность составляет почти 1,9 километра. Дополнительную сложность строителям создает проложенный здесь же водопровод протяженностью около 1,5 километра. То, что этот стык между отремонтированным и неотремонтированным участком до сих пор существует, не дает жителям района решить проблему с дорожным трафиком. «Пробки до сих пор есть, пока вот это «горлышко» на Охотской сохраняется, — прокомментировала ситуацию депутат горсовета Новосибирска от округа № 10 Екатерина Шалимова. — Конечно, мы ждем, когда закончится второй этап работ. Тогда мы будем передвигаться свободно».

Сейчас подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Часть работ будет вестись открытым, часть — закрытым способом. Проект также предполагает расширение проезжей части, обустройство тротуаров, освещения, установку дорожных знаков и светофорных объектов. «Это переходящий объект. Будем пытаться сделать быстрее, чтобы уложиться в один летний сезон, хотя работа предстоит большая», — отметил Анатолий Локоть.

Завершить реконструкцию участка планируется в 2023 году.

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