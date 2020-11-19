Ещё семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 19 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 20 712 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 333 – среди детей. За сутки в регионе заболело 176 человек.

В оперативном штабе также сообщили: из больниц региона с выздоровлением выписали 16 836 человек. Число вылечившихся пациентов за сутки – 167.

От тяжёлой формы заболевания в Новосибирской области за стуки умерло семь человек: женщины в возрасте 70 лет, 81 года, 82, 83 и 94 лет, а также 39-летний и 67-летний мужчины. Всего от коронавируса в регионе скончалось 677 человек.

В Алтайском крае 19 ноября выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом, а общая заболеваемость составила 23 620 человек. За сутки выздоровело 287 человек, всего из больниц региона выписан 20 161 пациент. С 18 на 19 ноября от коронавируса умерло пятеро жителей края, всего в регионе от инфекции скончалось 494 человека.

В Кузбассе за последние сутки заболело 178 человек, а с начала эпидемии – 19 019. Из медучреждений региона выписали 15 325 пациента, 19 ноября выздоровевшими объявлены 202 человека. В течение суток от коронавируса умерло четверо жителей Кемеровской области, всего от инфекции в регионе погибло 329 человек.

Напомним, накануне в Новосибирск поступила крупная партия антибиотиков.

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