Производственный цех без пожарной сигнализации сгорел в Иркутской области

Цех по производству топливных пеллетов на территории промзоны ООО «Промлесилим» в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области загорелся вечером 16 ноября. Огонь уничтожил здание полностью, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре в одноэтажном здании цеха ангарного типа поступило в 20.04 по местному времени. На момент прибытия сотрудников МЧС по всей площади помещения горел утеплитель.

Возгорание ликвидировали в 21.14.

«Цех уничтожен на площади 1,3 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Пострадавших нет. Причина возгорания, а также ущерб и виновные, устанавливаются. Известно, что в здании, построенном в 2016 году из кирпича и металлических сэндвич-панелей, не было пожарной сигнализации.

Напомним, в сентябре в Новосибирске произошёл пожар на территории завода «Электросигнал».

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