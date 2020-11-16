Зимние морозы придут в Новосибирскую область в ближайшие дни

Синоптики сообщили о наступлении первых морозов в Новосибирской области. В ближайшие несколько дней в регионе похолодает до -20 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже во вторник, 17 ноября, в Новосибирске днём ожидается -8…-10 градусов. Ночью столбик термометра упадёт до -10…-12 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Также синоптики обещают небольшой снег, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

По области температура воздуха составит -8…-13 градусов, ночью при прояснениях ожидается до -20 градусов. Порывы ветра будут доходить до 14 метров в секунду.

Ночная температура в среду, 18 ноября, и в четверг, 19 ноября, по области составит -9…-14, местами до -20 градусов. Днём 18 ноября -9…-14 градусов, днём 19 ноября — -5…-10, местами до -15 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами небольшой снег.

Ранее сообщалось о погоде на ноябрь в Новосибирской области.

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