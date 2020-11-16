Бюджет Новосибирской области получит еще пять лет на реструктуризацию госдолга

Законопроект, включающий в себя реструктуризацию долга Новосибирской области перед федеральным бюджетом, был рассмотрен на заседании правительства 16 ноября. Ранее основную часть долга предполагалось выплатить в 2020–24 годах, но 23 сентября минфин РФ предложил дополнительное соглашение с регионами о реструктуризации долга, которую местные администрации должны принять в течение полугода.

Обязательства Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам реструктуризированы до 2029 года. Это позволит перенести на более поздние сроки погашение 10,4 млрд рублей, избежать привлечения для исполнения обязательств рыночных заимствований и даст возможность снизить расходы на обслуживание долга – то есть существенно сэкономить на его обслуживании.

Основной доклад по вопросу о проекте закона «Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он пояснил, что в апреле 2020 года в Правила проведения реструктуризации 2017 года внесены изменения, в соответствии с которыми график погашения бюджетных кредитов в сумме 13,4 млрд рублей был продлен до 2029 года. В 2021–24 годах ежегодно будет погашаться 5% общего объема задолженности, в 2025–29 годах предстоит ежегодно погашать равными долями остаток суммы задолженности – с возможностью ее досрочного погашения. Это позволит перенести на более поздние сроки погашение 10,4 млрд рублей и не привлекать для их погашения рыночные заимствования.

Министр финансов уточнил, что средства, выделенные федеральным бюджетом в 2015 году – именно об их реструктуризации идет речь – была выделена регионам на погашение долговых обязательств перед коммерческими банками.

Также в ходе заседания было одобрено списание ряда налоговых задолженностей, признанных невозможными – в первую очередь, это имущественные налоги. Сложность заключалась в том, что еще в конце 2017 года часть таких безнадежных долгов была списана на федеральном уровне, но пени в ряде случаев списаны не были. Сейчас эту ошибку предложили исправить.

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