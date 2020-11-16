Фитнес-клубы заявили о «намеренном компрометировании» их работы в Новосибирской области

Отраслевой союз операторов фитнес-индустрии заявил о «намеренном компрометировании» отрасли в Новосибирской области из-за участившихся проверок заведений надзорными органами и «отсутствии поддержки со стороны властей».

Письмо за подписью руководителя Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольги Киселевой было направлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в понедельник, 16 ноября. В письме представители отраслевого сообщества указывают на участившиеся проверки фитнес-клубов Новосибирска со стороны надзорных органов, негативные сообщения в СМИ и «отсутствие поддержки со стороны властей». Ольга Киселева напомнила, что спортивные заведения в Новосибирске во время первой волны пандемии были закрыты дольше, чем заведения в других регионах – более 5 месяцев. В результате новосибирские фитнес-клубы «не могут встать на ноги после затяжного локдауна». «Мы не хотим верить, однако это выглядит как намеренное компрометирование в глазах общественности важнейшей для здорового общества отрасли», — отмечается в письме.

По оценке Ольги Киселевой, после фактического локдауна в Новосибирской области не смогли продолжить работу примерно 30% клубов, от общего количества работавших до пандемии. Работающие, для выполнения «коронавирусных» рекомендаций Роспотребнадзора были вынуждены увеличить расходы на 35-40%. При этом посещаемость фитнес-клубов в регионе сейчас составляет лишь 60-65% в сравнении с уровнем прошлого года. «Индустрии очень тяжело, на федеральном уровне по ходатайству и при непосредственном участии АОФИ мы внесены в список максимально пострадавших отраслей, но мы не просим прямых региональных субсидий, понимая возросшую нагрузку на бюджет. Мы просим поддержать индустрию региона информационно местными СМИ и принять решение по снижению количества проверок», — сообщается в письме.

Напомним, ограничения в работе новосибирских фитнес-клубов после первой волны коронавируса были сняты в конце августа текущего года. Ранее эксперты «Континента Сибирь» предполагали, что, после снятия ограничений в работе и режима самоизоляции, рынок фитнес-индустрии региона не досчитается порядка 70% игроков. Наибольшую выживаемость прочили крупным сетевым проектам.

В конце минувшей недели власти региона сообщили о массовых проверках, прошедших в новосибирских фитнес-центрах, отметив обнаруженные «многочисленные нарушения». В частности, персонал центров не соблюдал масочный режим, в заведениях не было рециркуляторов воздуха.

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