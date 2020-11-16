Губернатор Томской области поручил проконтролировать чиновников мэрии после ареста Кляйна

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям оказывать всю необходимую помощь администрации и городским службам областного центра после ареста мэра Ивана Кляйна.

Как сообщили в пресс-службе правительства Томской области 16 ноября, Сергей Жвачкин поручил взять жизнеобеспечение Томска на особый контроль.

«Мы должны сделать всё, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Поручаю всем заместителям во всём помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно», — цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Сергея Жвачкина.

Глава региона отметил, что в городе, в частности, должен, как прежде, убираться снег, вывозиться мусор, бесперебойно ходить транспорт, а жители должны быть обеспечены водой и теплом.

Координировать работу заместителей губернатора по помощи городским службам Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Как отметили в областном правительстве, Рожков уже провёл совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов Томска.

Напомним, мэр Томска Иван Кляйн был арестован в пятницу, 13 ноября, по подозрению в превышении должностных полномочий, совершённом главой местного самоуправления (ст.286 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году Кляйн незаконно дал указание внести в геоинформационную систему данные о 300-метровой санитарной зоне вокруг ОАО «Томское пиво». В результате один из городских застройщиков лишился возможности возвести на этой территории многоэтажные дома.

Ранее мэр Томска руководил «Томским пивом», сейчас директором предприятия является его жена Галина.

Как сообщает «Интерфакс», 14 ноября Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Кляйна. Под стражей мэр Томска будет находиться до 13 января 2021 года.

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