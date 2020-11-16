Новые ограничения в работе ресторанов и баров, введенные постановлением губернатора Новосибирской области в конце октября, инициировали обращение представителей сферы HoReCa и индустрии развлечений к главе региона Андрею Травникову, полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло, бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову и др. В письме (есть в распоряжении «Континента Сибирь») перечислены негативные последствия от введения ограничительных мер для отрасли и предложено несколько вариантов решения проблем.

«Напоминаем, что на сегодня ни одно предприятие не получило ни одной меры региональной поддержки за весь период действия разнообразных ограничительных мер с 27 марта 2020 года до настоящего момента, то есть, за полноценные 7 месяцев», – говорится в письме, которое по словам его составителей подписали более 1000 рядовых сотрудников индустрии общепита, ивента и других сфер в Новосибирске и области.

Авторы письма констатируют, что «26 октября 2020 года постановлением губернатора Новосибирской области № 193 введены дополнительные меры режима повышенной готовности, в числе которых установлен запрет на оказание услуг общественного питания с 00 часов до 08 часов. Характер этих ограничений свидетельствует, что больше всего они коснутся заведений, не имеющих ресторанного формата, а именно: бары, караоке, клубы и т.д. На общем фоне полноценно функционирующих рынков, транспорта, образовательных, культурных и спортивных объектов, продуктового и промтоварного ритейла, прицельное ограничение именно наших сфер вызывает массу вопросов. По какому принципу именно общепит выбран сферой, попадающей под самые жесткие ограничения? На основании каких статистических данных принято подобное решение?»

Инициативная группа, не оспаривая важность сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщает, что «для заведений и компаний данного профиля введённые ограничения означают фактическую невозможность осуществления основной деятельности». Среди негативных последствий отмечаются следующие:

— вынужденное сокращение штата, так как фактическое время работы заведений сокращается минимум на 50% во времени и минимум на 85-95% по реально получаемым выручкам, что приведет к массовому увольнению работников;

— невозможность соблюдения условий, необходимых для льготного пользования субсидией господдержки согласно постановлению №696 правительства РФ и зарплатным кредитам, а именно сохранение штата более чем 90%, соответственно отмены льготных условий;

— рост или замораживание задолженности перед поставщиками продукции и услуг, постепенное прекращение поставок, судебные иски, как в отношении предприятий, так и в отношении частных лиц, на фоне невыполнения своих договорных обязательств, так как с учетом краткосрочности послаблений, основная часть заведений не успела компенсировать уже имеющиеся кредиторские задолженности перед контрагентами, персоналом и прочими;

— невозможность выполнения обязательств по договорам аренды коммерческих площадей;

— невозможность инициировать процедуру банкротства предприятий, как крайнюю меру, так как отрасль попадает под мораторий на данную процедуру;

— невозможность уплаты налогов, как текущих, так и уже накопленных, так как, напомним, налоговые обязательства были возвращены в полном объеме, что в свете введенных ограничений не представляется возможным к исполнению;

— лишение дохода всех лиц, занятых в данной сфере – от event-агентств и частных организаторов, до самозанятых: музыкантов, актеров, ведущих, диджеев и т.п., рост уровня безработицы, как следствие, потенциальная организация «подпольных», неконтролируемых мероприятий, где соблюдение и контроль мер безопасности видится крайне затруднительным;

— расторжение контрактов с обслуживающими, сторонними организациями, осуществляющими свою деятельность на предприятиях, как то, клининговые компании, охранные предприятия и т.д., стало быть, приводит к снижению уровня безопасности и санитарии и увеличению уровня безработицы и криминала;

Авторы письма предлагают в свою очередь смягчить режим установленных ограничений, сохранив время работы заведений соответствующего формата. Компенсировать из регионального бюджета фактически понесённые затраты на коммунальные платежи в период апрель-июль, письмо было направлено в июле 2020 года, отменить или перенести оплаты коммунальных платежей на период действия постановления. А также рекомендовать арендодателям коммерческих площадей пересмотреть начисление арендных плат и перевести арендодателей на систему процентного соотношения аренды и фактической выручки (переход на процент посредством аналитики и выгрузки ОВД) на время действия постановления. Облегчить налоговые выплаты на период действия постановления и назначить целевые выплаты из регионального бюджета в размере МРОТ + районный коэффициент на каждого официально работающего сотрудника.

На сегодня, по данным 2ГИС, в Новосибирске насчитывается 297 баров (5940 сотрудников), 33 ночных клуба (660 сотрудников), 345 банкетных залов (3450 сотрудников). Также в индустрии порядка 6000 самозанятных — ведущие, аниматоры, фотографы, видеографы, артисты, диджеи, музыкальные коллективы и т.д.

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