Новый глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев принял решение о создании региональных советов, в частности по Сибири и Дальнему Востоку. Сроки проведения выборов и дебатов среди потенциальных кандидатов пока не определены. Кто может возглавить совет, и чем обусловлено его создание — в материале «Континента Сибирь».

Осенью 2020 года новым главой ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) был избран основатель холдинга «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев, которому удалось победить представителя ГК «Агат» Сергея Киселева. Одной из первых мер нового руководителя ассоциации стало решение о создании региональных советов РОАД. Эта идея обсуждалась и ранее, но ее актуальность подчеркивалась продолжающейся пандемией коронавируса.

«Последние потрясения с пандемией показали, что не все вопросы (по ограничительным мерам в связи с коронавирусом — «КС») решаются в Москве. Часть — на местах. Когда ситуация тяжелая, то центр тяжести смещается в регионы. Бывает нужно с каким-либо губернатором лично поговорить, — пояснил в интервью «РОАД-ТВ» Вячеслав Зубарев. — Каждый глава региона самостоятельно определял правила работы (для автодилеров в условиях пандемии — «КС»), были и директивы министерств. Причем они не всегда совпадали. В нескольких городах появлялись стихийные объединения дилеров. Но есть ассоциация РОАД, и когда комитет обращается к региональным властям, то это точно способствует более успешному решению вопросов».

По утвержденному положению о региональных советах в его состав должно входить от трех до семи кандидатов, среди которых выбирается председатель. Он в свою очередь баллотируется в основной совет РОАД, где представляет свой регион. По данным РОАД уже прошли выборы по приволжскому и уральскому федеральным округам. Процесс сопровождается онлайн-дебатами.

Что касается Сибири, то в структуре РОАД она объединена с Дальним Востоком, поэтому в выборах будут участвовать представители обоих федеральных округов. Сроки проведения выборов и назначения председателя регионального совета не называются. Собрание членов регионального совета РОАД по Сибири и Дальнему Востоку состоится тогда, когда в ассоциации увидят активность в регионе. Для легитимности выборов необходимо наличие не менее трех кандидатов. Примечательно, что баллотироваться могут как действующие члены РОАД, так и вновь вступившие.

На сегодня действующими членами РОАД среди сибирских дилеров являются «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA, Renault в Красноярском крае и Хакасии), ГК «Евразия Моторс» (официальный дилер Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai, KIA, Renault, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Changan в Омской области), ГК «АвтоПлюс» (официальный дилер Toyota, Lexus в Омской области), «Автомир» (официальный дилер Toyota, Hyundai, Suzuki, Skoda, Audi, Renault, Volkswagen в Новосибирской области, Renault, Hyundai в Новокузнецке), «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирской области), «Сармат» (официальный дилер KIA, ГАЗ в Новосибирской области), «Сто Коней» (официальный дилер KIA, Mitsibishi, GM в Томской области, GM в Алтайском крае), «Автоцентр Дюк и К» (официальный дилер Lada в Кузбассе), «Кузбассавтоцентр» (официальный дилер Ford в Новокузнецке), «Сибинпэкс» (официальный дилер Hyundai, Skoda, Volkswagen, GM, Audi, Mazda, Renault в Кемерове, Haval, Lifan, DFM, UAZ в Новокузнецке), ГК «Картель-Авто» (официальный дилер Nissan, Datsun, Subaru, Hyundai, Mitsubishi, Geely в Кемеровской области), СП «Бизнес-Кар» (официальный дилер Toyota в Кемеровской области), «Ай-Би-Эм» (официальный дилер KIA, УАЗ в Кемеровской области).

В этом году посещение Сибири руководством РОАД не планируется из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В пресс-службе ассоциации отмечают, что визит в Сибирь Вячеслава Зубарева возможен только в 2021 году.

Пока из сибирских автодилеров, по данным РОАД, свою готовность баллотироваться в региональный совет обозначил генеральный директор ООО «Ай-Би-Эм» («КИА Центр Кемерово Юг», «КИА Центр Кемерово Север», «УАЗ Центр Кемерово», «М53») Денис Пронин.

«Континент Сибирь» обратился также к крупным локальным дилерам, входящим в ТОП-10 по округу, однако они оказались либо не в курсе ситуации, либо отметили, что не намерены участвовать в выборах.

«Сейчас главное — организовать дилеров в совет. Кто его будет представлять, думаю вторично. У нас в регионе исторически разрозненные дилеры, не желающие выходить в публичное поле. Но пришло время, чтобы позиция была обозначена в рамках региона, так как проблемы в принципе у всех одинаковые, — пояснил «Континенту Сибирь» Денис Пронин. — Я выдвинул свою кандидатуру только из-за того, что имею опыт такого общения и работы в дилерских советах, так как уже в который раз являюсь представителем дилерского сообщества KIA от Сибири и Дальнего Востока».

Напомним, что пандемия коронавируса дала повод авторитейлерам задуматься и о Сибирской ассоциации автомобильных дилеров (СААД), которая пять лет назад естественным образом прекратила свою деятельность. Последние события послужили дополнительным стимулом возобновления переговоров о возобновлении ее функционирования. В частности весной в ходе встречи с представителями правительства Новосибирской области объединение автодилеров использовало привычное название СААД. Напомним, что наиболее продолжительное время эту ассоциацию возглавлял Андрей Ксензов, на тот момент занимавший позицию первого вице-мэра Новосибирска, а впоследствии вице-губернатор Новосибирской области. Несмотря на свое название, в объединении состояли преимущественно дилеры из Новосибирска. Своя региональная ассоциация автодилеров ранее функционировала и в Красноярском крае. Ее председателем являлся основатель «Медведь Холдинга» Николай Бяков.

Станет ли региональный совет РОАД полноценной альтернативной ранее работавшим локальным ассоциациям, покажет время. Более подробно о том, как автодилеры различных регионов СФО добивались возможности возобновления своей работы в условиях пандемии, и какие инструменты для этого использовали, «Континент Сибирь» разбирал в материале по ссылке.

Редакция будет следить за дальнейшим ходом выборов в региональный совет РОАД и призывает автодилерское сообщество региона к участию.

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