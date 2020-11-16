По итогам уборочной кампании в Новосибирской области зафиксирован рост ряда ключевых показателей в сельскохозяйственном производстве. Об этом сообщил на оперативном совещании 16 ноября министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Как отметил на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в этом году в 16 районах области был введён режим ЧС из-за атмосферной и почвенной засухи. Несмотря на это, в регионе удаётся сохранять ключевые показатели сельхозпроизводства.

«Новосибирская область не только себя обеспечивает основными видами сельскохозяйственной продукции, но и значительные объёмы вывозит в другие регионы, за пределы нашей страны, таким образом зарабатывая средства для дальнейшего развития нашего агропромышленного комплекса. Да, год был засушливый, пострадали южные и западные районы области. Но, если в целом оценивать ситуацию, те хозяйства, которые применяли современные эффективные методы, которые занимались интенсификацией своего производства, даже в этот непростой год достигли хороших результатов, показателей», — отметил губернатор.

По мнению Андрея Травникова, климатические «сюрпризы» можно компенсировать, вкладывая в повышение эффективности сельхозпроизводства. Это и показывает опыт трёх последних лет в Новосибирской области, когда каждый год возникали сложности из-за погодных условий. При этом, подчеркнул губернатор, останавливаться на достигнутом нельзя.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, комплекс управленческих решений, принятых правительством Новосибирской области, а также агротехнологических мероприятий, позволили получить достойный урожай в этом году. Уборочная кампания в регионе была завершена 26 октября. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году составил 2,651 млн тонн, что на 45 тыс. тонн больше, чем в 2019 году, при средней урожайности 18,7 ц/га. Это больше на 0,3 ц/га, чем в 2019 году.

Самая высокая урожайность в весе после доработки отмечена в Колыванском (31,4 ц/га), Коченевском (30,1ц/га), Маслянинском (30 ц/га), Болотнинском (26,4 ц/га) и Новосибирском районах (26 ц/га). Валовой сбор яровой пшеницы в первоначально оприходованном весе также превышает показатели прошлого года и составляет 1,713 млн, что на 73 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, при средней урожайности 18,4 ц/га — на 0,8 ц/га больше, чем в 2019 году.

По данным мониторинга качества зерна, из общего объёма проверенного зерна пшеницы 71,9% приходится на продовольственное зерно III и IV класса.

«Это неплохой показатель, который свидетельствует о росте качественных характеристик полученного урожая», — отметил на совещании Евгений Лещенко.

Министр сообщил, что сегодня в регионе продолжается работа по увеличению посевных площадей. В этом году общая посевная площадь составила 2,226 млн гектаров. Это на 42 тыс. га или 1,4% больше, чем в 2019 году. Больше всего посевных площадей увеличилось по зерновым и зернобобовым культурам — они размещены на площади 1,481 млн га. Это на 65 тыс. га (4,6%) больше, чем в прошлом году. Посевные площади масличных культур также возросли на 16 тыс. га — это 9,9% к уровню 2019 года — и достигли 173,4 тыс. гектаров.

Также министр доложил губернатору о ходе подготовки к посевной кампании 2021 года. Сейчас в регионе продолжается процесс технического переоснащения. С начала года новосибирские сельхозтоваропроизводители приобрели 1705 единиц на 6,4 млрд рублей. В том числе тракторов — 269 единиц (146,2% к плану), зерноуборочных комбайнов — 131 (110,1% к плану), кормоуборочных комбайнов — 28 единиц (140% к плану), а также 1277 единиц различной почвообрабатывающей и посевной техники.

В следующем году в регионе продолжится работа по диверсификации растениеводства на основе рекомендаций по специализации производства и оптимизации структуры посевных площадей. Как отметил министр, важно увеличить самообеспеченность региона плодовоовощной продукцией и картофелем, а также ввести в оборот неиспользуемую пашню (25,1 тыс. гектар), в том числе, за счёт культуртехнических мероприятий.

Кроме того, по словам министра, необходимо повышать качество кормов, в том числе за счёт диверсификации посевных площадей и применения инновационных технологий.

Напомним, в сентябре на поддержку животноводства в Новосибирской области направили более 200 млн руб.

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